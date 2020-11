Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat, történetesen zömében külföldi tulajdonú vállalkozásoktól. A cégek pereltek, és nyertek.","shortLead":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat...","id":"20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e44b1-2f40-4309-b4a3-420d50fd0a78","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","timestamp":"2020. november. 10. 09:08","title":"Sajátos adóreformmal próbálkozott Makó, elbukott a Kúrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","shortLead":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","id":"20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c70c34-ec43-4424-bbe6-e23eff57e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","timestamp":"2020. november. 09. 08:03","title":"Mutatunk egy pofonegyszerű példát arra, hogyan tud hatékony lenni a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU vezetői azt szeretnék, hogy amint Joe Biden lesz az amerikai elnök, tárgyaljanak a vámháború helyett, de amíg a Trump vezette USA nem lép, jöhetnek a vámemelések.","shortLead":"Az EU vezetői azt szeretnék, hogy amint Joe Biden lesz az amerikai elnök, tárgyaljanak a vámháború helyett, de amíg...","id":"20201109_eu_usa_vam_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3555b5f-130d-42eb-9853-3e2f120c5828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_eu_usa_vam_trump","timestamp":"2020. november. 09. 08:15","title":"Vámemeléssel búcsúzik az EU Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]