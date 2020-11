Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviselet nem elégedett a kormányzati intézkedésekkel, továbbiakat javasol.","shortLead":"Az érdekképviselet nem elégedett a kormányzati intézkedésekkel, továbbiakat javasol.","id":"20201111_pedagogusok_szakszervezete_online_oktatas_szigoritas_pedagogusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71edfda5-11dc-480f-8b1b-e9945e6a66e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_pedagogusok_szakszervezete_online_oktatas_szigoritas_pedagogusok","timestamp":"2020. november. 11. 16:33","title":"Fejenként 100 ezer forint támogatást kér az otthonról tanító pedagógusoknak a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak a mintavételek.\r

