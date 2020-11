Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","shortLead":"Átlépte az 1,8 milliót a regisztrált fertőzöttek száma az országban.\r

","id":"20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959265d2-29d1-42f7-beef-e55b6f08d49e","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Oroszorszag_sportesemeny_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 16:41","title":"Oroszországban engedéllyel, de lehetnek nézők a sporteseményeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. november. 10. 17:30","title":"Mi a közös a barlangban, a rózsaablakban és a felhőkarcolóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobint múlt hónapban már felfüggesztették, most meg is váltak tőle.","shortLead":"Jeffrey Toobint múlt hónapban már felfüggesztették, most meg is váltak tőle.","id":"20201112_A_zoomos_maszturbalas_miatt_kirugtak_a_New_Yorker_ismert_szerzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11013ce8-a76a-4017-9d00-39527b112f7b","keywords":null,"link":"/elet/20201112_A_zoomos_maszturbalas_miatt_kirugtak_a_New_Yorker_ismert_szerzojet","timestamp":"2020. november. 12. 10:34","title":"A zoomos maszturbálás miatt kirúgták a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","shortLead":"Egykori Forma-1-es pilótától sportkocsit vásárolni önmagában is erős hozzáadott értékkel bírhat. ","id":"20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68f36625-234c-4091-848d-2d015e81e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5ab91-dd64-4489-9e73-6d10079e18a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gerhad_Berger_elado_Ferrari_F40ese_eleg_kulonleges_fogas","timestamp":"2020. november. 10. 19:36","title":"Különleges fogás Gerhard Berger eladó Ferrari F40-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet a komolyabb szállítmány.","shortLead":"Decemberben még csak kis mennyiség érkezik a Szputnyikból a klinikai tesztek elvégzéséhez, januárban érkezhet...","id":"20201111_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad795fc5-d686-4e1d-8ebe-1aefe8138390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f885c9-d6fa-4eb5-b8c7-7e85fe4f7a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 20:48","title":"Szijjártó: Másfél héten belül érkezik az orosz oltóanyagminta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","shortLead":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","id":"20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725b1908-ce9a-41d6-9483-ebf771613f21","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","timestamp":"2020. november. 12. 00:05","title":"Videó: Így tűntek el az emberek az utcákról este nyolckor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]