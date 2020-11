Megint javult egy kicsit a járványhelyzet cseheknél

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak a nevüket feltüntetni.","shortLead":"A felnőttképzési intézmény képviseletére jogosult személyeknek és a felnőttképzési szakértőknek például elég lesz csak...","id":"20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0183770-9cbf-4dac-8f6f-91bf32144eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76856478-64a8-4d8d-bc67-16c24bb3ecc1","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_Tenyleg_nem_allta_ki_az_adatvedelmi_probat_valtozik_a_felnottkepzesi_torveny","timestamp":"2020. november. 12. 11:19","title":"Tényleg nem állta ki az adatvédelmi próbát, változik a felnőttképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és munkahelyeket a vendéglátó- és szállodaiparban. A kiskereskedelemben annak örülnek, hogy most mindenkire egységesen vonatkoznak az előírások. Összeszedtük az érdekvédelmi szövetségek első reakcióit az éjjel megjelenő új szabályokra. ","shortLead":"Jó irányba mutatnak az eddigi lépések, ám továbbiakra is szükség van, ha az állam meg akar menteni cégeket és...","id":"20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7add4-8446-4f1d-8506-e64b6a36b371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_koronavirus_vendeglatas_turizmus_etterem_flesch_vamos","timestamp":"2020. november. 11. 14:20","title":"„Nagyon nehéz mindenki igazát megtalálni” – reakciók a kormány éjjel bejelentett döntéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","shortLead":"A részleges kijárási korlátozások egyelőre szombatig maradnak érvényben Szlovákiában.","id":"20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411569b9-94da-4cbf-994e-09c3fb11d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d61d169-68f1-4e83-84d0-77fb2e3899a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_szlovakia_veszhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 17:09","title":"Szlovákiában meghosszabbították 45 nappal a vészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések után.","shortLead":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921badac-67e4-46ee-9b19-a8a5828a0aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"100 ezer vendéglátós kerülhet utcára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak a fertőzés terjedéséhez.","shortLead":"Egy új amerikai eset azt mutatja, hogy a fiatal, egészséges emberek gyakran észrevétlenül is hozzájárulhatnak...","id":"20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a4961-3206-47a3-8887-57d2344da8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_karanten_koronavirus_tengereszgyalogos","timestamp":"2020. november. 12. 14:09","title":"Karanténba küldtek néhány katonát, maszkot hordtak, mégis megfertőzték társaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el, hogy Bident választották meg.","shortLead":"A külügyminisztérium hagyományosan biztosított eddig minden kommunikációt az új elnöknek, de Trump nem fogadja el...","id":"20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301617c-64b1-4dde-abc2-34fd5f492957","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_joe_biden_donald_trump_levelek","timestamp":"2020. november. 12. 10:06","title":"Trumpék nem adják át Bidennek a külföldi vezetők gratuláló leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint életeket menthet.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla...","id":"20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c048936-d25a-4112-902d-c52b3106b074","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 12. 15:03","title":"Merkely Béla: A szívelégtelenség veszélyesebb lehet, mint néhány gyakoribb ráktípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első megállóját Floridában építik meg.","shortLead":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első...","id":"20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e7601-220a-4073-ae8e-3780398b5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","timestamp":"2020. november. 12. 08:33","title":"Már építik a megállót, ahonnan utasokat visz majd a 300 km/h-val repesztő légi taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]