Eljött az a pillanat, amikor a republikánusoknak ki kellene végre mondani, hogy valóban kellemetlen dolog veszíteni, de ez a helyzet – mondta John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a Klubrádiónak adott interjúban, ahol arról is beszélt, hogy a republikánus politikus vereségét a koronavírus-járvány elrontott kezelése okozta, és arról is, hogy hiába jó Orbán és Trump kapcsolata, vannak fenntartásaik.

„Nagyon szoros verseny zajlott a választásokon a két jelölt között, de az eredmény szerintem már világos, Joe Bident választották meg elnöknek. Azt azonban nem vitatom, hogy az elnöknek jogában áll a törvény adta keretek között kihasználni minden lehetőséget ennek megkérdőjelezésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy bizonyítania kell, ha azt állítja, hogy a választást elcsalták. Állítása mögött valaminek lennie kellene, nem beszélhet csak úgy a vakvilágba. És olyan bizonyítékokkal kellene előjönnie, amit a bíróság is elfogad. Ám arról, amit most mondtam, a republikánusoknak együtt kellene győzködniük az elnököt. Már csak azért is, mert eddig egyetlen kézzelfogható bizonyítékkal sem tudtak előállni. Amit viszont most megélünk, az nem szolgálja sem az ország, sem a republikánus párt érdekeit. Állításaik teljességgel megalapozatlanok” – mondta a Kulbrádiónak adott interjúban John Bolton, akit Trump végül 2019-ben váltott le a nemzetbiztonsági tanácsadói posztról.

Az interjúban Bolton beszélt arról is, hosszú időbe telt, amíg rájött, hogy Trump alkalmatlan hivatala betöltésére. „2018 áprilisában kezdtem vele dolgozni, és végig bíztam abban, hogy felnő a feladatához. Hogy megérti, mit jelent az elnöki felelősség, mint ahogy megtörtént ez az amerikai történelemben minden más elnökkel is. Borzasztóan csalódott voltam, amikor rájöttem, képtelen felfogni a munka komolyságát, és átlátni azt, mitől lehetne jó elnökünk” – magyarázta.

A volt nemzetbiztonsági tanácsadó szerint Trump nem volt tisztában azzal, milyen stratégiai fenyegetést jelent Oroszország és Kína. Nem értette az Irán és Észak-Korea jelentette tömegpusztító fegyverek jelenlétét – legyen az nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver. „De a legsúlyosabb baj és legnagyobb hibája az volt, hogy nem akarta felfogni, milyen veszélyt jelent az országra az új koronavírus-járvány. Nem akart tudomást venni arról, hogy ez - így is, úgy is -, de árt a gazdaságnak, még ha ő a homokba is dugja a fejét. Nem tett azért semmit, hogy csillapítsa a járványt és következményeit, és emiatt szenvedünk mind a mai napig a pandémiától” – vélekedett Bolton.

Bolton megerősítette, hogy jó viszony alakult ki Trump és Orbán Viktor között, ám azt is elmondta, Orbánról sincs túl jó véleménye. „Az elnök általában személyes kapcsolatai prizmáján keresztül ítélte meg egy-egy külföldi állammal való hivatalos kapcsolatát. Valóban, csak megerősíteni tudom, hogy Orbán és Trump kapcsolata jó, ugyanakkor nekünk komoly aggályaink vannak Magyarországgal kapcsolatban. NATO-szövetséges, és egykor a Szovjetuniótól leszakadt független ország most az oroszok befolyása alá került, ami egyben azt is jelenti, hogy az orosz befolyás és katonai fenyegetés kiterjedt a közép-kelet-európai térségre” – nyilatkozta. Bolton, aki könyvet is írt a Fehér Ház uráról, elmondta, valóban nem, tudta hol van Finnország, de voltak más hiányosságai is. „Megkérdezte, hogy Finnország még mindig Oroszországhoz tartozik? Azt hitte, hogy Venezuela az Egyesült Államokhoz tartozik. Azt sem tudta, hogy nukleáris hatalom Nagy-Britannia. Utóbbit egyenesen Theresa Maytől kérdezte meg, amikor a tárgyalóasztalnál ültek a brit kormányfő vidéki rezidenciáján” – sorolta Bolton.

A republikánus párt „héjái” között számon tartott Bolton szerint Trump elnöksége sokat rontott az USA nemzetközi megítélésén. „Kártékony volt, de nem annyira, hogy ne lehessen helyreállítani Amerika imázsát. Szerintem tengerentúli barátaink maguk is felfogták, hogy Trump maga az aberráció. Egész elnöksége egy nagy tévedés. Én ugyan sok mindenben nem értek egyet Joe Bidennel, de vele visszatérünk a normális élethez, normális menetrendhez, amit önmagában is pozitívan értékelek. A médiában gyakran találkozunk olyan nézetekkel, hogy Trump megváltoztatta Amerikát, szerintem ez így nem igaz, s ezt abból is látni fogjuk, amikor távoztával gyorsan helyreáll minden, vissza a régi kerékvágásba” – nyilatkozta, s hozzá tette, szerinte Trump még egyszer már nem indul az elnöki tisztségért. „Megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy indulni fog a következő elnökválasztáson, de nekem az az jóslatom, s remélem, így is lesz, nem indul újra” – jósolta.