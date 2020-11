Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","shortLead":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","id":"20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f39da7-cb65-4ed6-a50c-13420c0a55e4","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","timestamp":"2020. november. 14. 20:18","title":"Ismét kórházba került Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt terrorvezérrel, de Irán ezt tagadja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt...","id":"20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee40fdff-e113-49e4-8ae3-9f73622474ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:12","title":"Motoros ügynökök likvidálták az al-Kaida második számú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma a tőkét elsődlegesen két területre, a gyártásra és a marketingre fordítja.","shortLead":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma...","id":"202046_timeless_design_tokevonzo_divat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed586f62-4c9b-4744-a50f-c6f53825f995","keywords":null,"link":"/360/202046_timeless_design_tokevonzo_divat","timestamp":"2020. november. 15. 16:20","title":"Az új divat: hulladékmentes és etikus ruhákba fektet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7da5-bbe0-45a0-b67a-a49307a0011f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a V8-as erőforrással szerelt olasz típus korának egyik legsportosabb szedánja volt.","shortLead":"Ez a V8-as erőforrással szerelt olasz típus korának egyik legsportosabb szedánja volt.","id":"20201115_ferrari_szivvel_keveset_futott_lancia_thema_832_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7da5-bbe0-45a0-b67a-a49307a0011f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1498e656-380b-4c37-8025-7e473bbe383f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_ferrari_szivvel_keveset_futott_lancia_thema_832_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. november. 15. 06:41","title":"Ferrari szívvel: keveset futott Lancia Thema 8.32 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","shortLead":"Minél drágább a termék, annál hosszabb lesz a jótállási idő.","id":"20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bab4f22-0808-4d27-9e0a-a6cc16291589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Valtoznak_a_kotelezo_jotallas_szabalyai","timestamp":"2020. november. 14. 08:46","title":"Változnak a kötelező jótállás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap.","shortLead":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti...","id":"20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b70d5-f278-4bfb-9f70-1e12d678edcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 14:34","title":"Tisztifőorvos: gyakorlatilag minden településen jelen lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","shortLead":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","id":"20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4aff42-e649-4669-a164-1800ac4d6375","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","timestamp":"2020. november. 14. 16:36","title":"Három játékos sem lesz ott a válogatott szerbek elleni focimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e493f0e-6f04-4e23-a5c6-9cb56d3ede24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis szemtanúk készítették a rendőrségnek a helyszínrajzokat.","shortLead":"A kis szemtanúk készítették a rendőrségnek a helyszínrajzokat.","id":"20201114_6_eves_gyerekek_rajzai_alapjan_kerestek_egy_amokfuto_autost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e493f0e-6f04-4e23-a5c6-9cb56d3ede24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4720b2dd-77ba-450c-be54-8cb50bbb47c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_6_eves_gyerekek_rajzai_alapjan_kerestek_egy_amokfuto_autost","timestamp":"2020. november. 14. 08:33","title":"6 éves gyerekek rajzai alapján kerestek egy autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]