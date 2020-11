Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Különleges eszközzel rukkoltak elő a torontói University Health Network kutatói. A ClearMate segítheti az alkoholmérgezést szenvedő betegek detoxikációját. Az eljárásukkal szó szerint kilélegezhetik a szervezetükben lévő alkoholt. A ClearMate segítheti az alkoholmérgezést szenvedő betegek detoxikációját. 2020. november. 13. 20:03 Kifejlesztettek egy eszközt, ami háromszorosára gyorsítja a józanodást

A hivatal 1 milliárd 61 millió forint bírságot szabott ki a francia tulajdonú áruházláncra, amely egészen a Kúriáig vitte az ügyet, de vesztett. 2020. november. 13. 15:23 Nyert a GVH, rekordösszegű bírságot kell fizetnie az Auchannak

A nagyobb bajban a lengyelek vannak, mert az EU elleni harcukban Orbán Viktor - ahogy már korábban is volt ilyen - nem állna melléjük, amikor a gigantikus uniós pénzek megszerzéséről van szó. 2020. november. 15. 08:45 Lengyel elemző: Trump bukásával bajban a magyar és a lengyel kormány A ravaszt egy terrorista húzta meg, aki társaival együtt 90 embert gyilkolt le az épületben. Az újságíró most rajfzilmfiguraként meséli el a történetet egy új dokumentumfilmben. Erről és arról is beszélgettünk vele, hogyan hatottak Magyarországra a Párizsban elsütött fegyverek. Interjú Daniel Psennyvel. 2020. november. 13. 20:30 "Elég egy robbanómellény a tömegben...ez sosem lesz kivédhető"

Ruth Ben-Ghiat New York-i történész könyvet írt az erős vezetők közös jellemzőiről, főbb meglátásairól a Time magazinnak adott interjúban beszélt. Azt javasolja: vigyázzunk az erőszakosan férfiaskodó, de mégis az áldozat szerepében tetszelgő politikusokkal.

\r

2020. november. 13. 16:50 „Trump, Orbán és társaik nem fasiszták, de ugyanannak a történetnek a főhősei"

A Rákóczi Szövetség volt elnöke 86 éves volt. 2020. november. 14. 13:39 Meghalt Halzl József

A tesztek 15 százaléka pozitív lett, a járvány nem csitul. 2020. november. 15. 09:34 Koronavírus: 107 halott, 4238 új fertőzött

Az újfajta adónemből befolyó összeggel a veszélyeztetett munkahelyeket lehetne megsegíteni. 2020. november. 13. 15:13 Meg kellene megadóztatni a járvány után otthonról dolgozókat a Deutsche Bank szerint