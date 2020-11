Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Sebesség és képminőség. 