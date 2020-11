Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna. Esztétikai kérdésekben azonban – jelen esetben az Európai Parlament művészethez való viszonyulásában – maga a vezérfonal, amely a bábeli kuszaságból kivezet.","shortLead":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna...","id":"20201117_Kulturalis_sokfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ce891-dcbd-4699-92a6-eeec104b293e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201117_Kulturalis_sokfeleseg","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Kulturális sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével próbálnak álomba merülni. ","shortLead":"Nem elég, hogy nehezen alszanak el, most még bizonytalanságba is döntötték azokat, akik fehér zaj segítségével...","id":"202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777ac42d-0e8a-44e6-a674-1e17f287dc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccb2f31-ff22-4395-9e68-0b50beb8f74a","keywords":null,"link":"/360/202046_feher_zaj_es_alvas_amerikai_alom","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Tévedés lehet, hogy a fehér zaj jót tesz az alvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás. Feladata, hogy a prostitúcióból vagy a rabszolgasorból kimenekített áldozatok újra láthatóvá váljanak a társadalom számára. Irodája nincsen, egyedül tartja a lelket két shelter, vagyis két védett ház lakóiban. Róla forgatott dokumentumfilmet Schwechtje Mihály Védelem alatt címmel, mert nemcsak az áldozatok, de a szociális munkások emberfeletti tevékenysége is gyakran láthatatlan a többség számára. A film főszereplőjével készítettünk interjút.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás...","id":"20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704ac1ca-3560-417c-907f-bb0b8a152526","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","timestamp":"2020. november. 17. 20:00","title":"Nyolc tönkrement életet és három háztartást menedzsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294 millió dollárt ér.","shortLead":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294...","id":"20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5085595a-9fb1-42ba-8695-eb4840bc05d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","timestamp":"2020. november. 17. 15:38","title":"Soros György bevásárolta magát az adatelemző cégbe, amellyel a CIA is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","shortLead":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","id":"20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0e5a50-d301-4675-b1bc-0b8f42582510","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","timestamp":"2020. november. 17. 21:30","title":"Kiugrott az ötödikről egy szombathelyi nő, miután kórházba utalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","shortLead":"A fővárosi utcaképet viszonylag ritkán dobja fel egy ilyen V12-es szívómotorral szerelt olasz szupersportkocsi.","id":"20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831e5fc-896c-4ab0-ace0-936f5d849f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef051830-fd5d-4df7-a002-ddd2d329c72d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_szuperritka_770_loeros_lamborghini_aventador_svj_budapesten","timestamp":"2020. november. 18. 09:21","title":"Budapesten a szuperritka 770 lóerős Lamborghini Aventador SVJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]