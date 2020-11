Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. 