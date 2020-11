Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","shortLead":"Az ötlet az után juthatott eszébe, hogy alig tudott leparkolni Berlinben egy nagy méretű Tesla Model X-szel.","id":"20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d278daf-22f7-4529-b153-bc724bfdc12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Kicsi_Europai_Tesla_Elon_Musk","timestamp":"2020. november. 26. 15:26","title":"Kicsi, kifejezetten európai Teslát tervezne Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel magabiztosan vezet a gyártó más chipjeivel szemben.","shortLead":"A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel...","id":"20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ebb349-ce23-42d1-88ef-e11364a4410e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_macbook_air_m1_processzor_antutu_teszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:03","title":"Nem viccelt az Apple: tényleg brutálisan erős lett a MacBook Air az M1 processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusra sokan visszakapták a munkájukat azok közül, akik a járvány első hullámában elvesztették, de szeptembertől újra megindultak az elbocsátások. A nők, a külföldre ingázók és a közmunkások szenvedték meg legjobban az elmúlt hónapokat.","shortLead":"Augusztusra sokan visszakapták a munkájukat azok közül, akik a járvány első hullámában elvesztették, de szeptembertől...","id":"20201127_munkanelkuliseg_foglalkoztatas_ksh_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee041688-2eba-422e-9d4c-1214da55346c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_munkanelkuliseg_foglalkoztatas_ksh_munka","timestamp":"2020. november. 27. 10:10","title":"63 ezer magyar veszítette el a munkáját szeptemberben és októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók bérét is megemeli a kormány.","shortLead":"Az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók bérét is megemeli a kormány.","id":"20201126_szakdolgozok_alapellatas_haziorvosok_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbd7e5-a69f-4afa-a2f3-ca4baa8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_szakdolgozok_alapellatas_haziorvosok_beremeles","timestamp":"2020. november. 26. 16:20","title":"Határozat van róla, hogy jövőre megemelik a háziorvosok bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön kurzusokon lehet gyakorolni.\r

","shortLead":"Az egyetemek nemigen osztogatnak írás- vagy költészetdiplomákat: a kreatív írást vagy önszorgalomból, vagy külön...","id":"202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a340d2b-47c0-45b4-b1fb-db87ecf913a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd865975-7392-4b35-b01b-8c605d4c840a","keywords":null,"link":"/360/202048__kreativ_iras__lackfi_peterfy_zavada__atehetseg_nem_minden__a_metafora_kikalapalasa","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Az iskolában csak irodalomról van szó, pedig regényt írni is megtaníthatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása óta.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke az első magyar politikus, aki személyesen látogatott az országba a belarusz elnök újraválasztása...","id":"20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f64d61-d10e-4d4d-a397-b4908b61d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749e91bb-8375-4c43-95e7-0324ff1d3919","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Thurmer_Gyula_Lukasenka_minszk_munkaspart","timestamp":"2020. november. 27. 16:37","title":"Thürmer Gyula meglátogatta Aljakszandr Lukasenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája, hogy az oregoni KTVZ Channel 21 csatorna szerkesztői simán elhitték, hogy egy valódi tájképet látnak, amikor megnézték a nekik beküldött \"fotót\". A westernszimulátorral kapcsolatban egy másik hír is érkezett.","shortLead":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája...","id":"20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234e279-ea12-4314-9d34-b1cba36712d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","timestamp":"2020. november. 26. 14:03","title":"Tájképként küldték be a Red Dead Redemption 2 egyik képkockáját egy oregoni tévének, simán lehozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]