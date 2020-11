Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő áprilistól kezdheti meg a működését a Digaital Marktes Unit nevű szervezet a briteknél, ami nagyobb felügyeletet biztosítana a felhasználóknak az adataik felett, valamint segítené a kisebb technológiai vállalatokat.","shortLead":"Jövő áprilistól kezdheti meg a működését a Digaital Marktes Unit nevű szervezet a briteknél, ami nagyobb felügyeletet...","id":"20201127_tech_oriasok_szabalyokzas_digital_marktes_unit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49654a32-ffd1-4c1f-9957-9883457b7770","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_tech_oriasok_szabalyokzas_digital_marktes_unit","timestamp":"2020. november. 27. 10:23","title":"Rövid póráz kerülhet a Facebookra és a Google-re is az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint. Igaz, az állásukat elvesztők közül sokan hivatalosan nem számítanak munkanélkülinek.","shortLead":"Szeptemberben csak három uniós országban volt alacsonyabb az álláskeresők száma minisztériumi tájékoztatás szerint...","id":"20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9643547f-64ef-4a3f-b417-dfde1a9a16fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Munkanelkuli_Allaskereso_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:33","title":"Legalább 300 ezren keresnek állást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A természetfilmesnek jelenleg 6,2 millió követője van.","shortLead":"A természetfilmesnek jelenleg 6,2 millió követője van.","id":"20201126_Instagram_David_Attenborough","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073995e-2cb7-439b-981a-e28ebff17eca","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Instagram_David_Attenborough","timestamp":"2020. november. 26. 07:36","title":"Rekordot döntött, de otthagyja az Instagramot David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","shortLead":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","id":"202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf91996-166f-4492-ac9f-cc49b6012190","keywords":null,"link":"/360/202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: A választás tragikus szabadsága a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202048_micsoda_kulonbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e54e79-ded3-473c-845c-eb1d7286699c","keywords":null,"link":"/itthon/202048_micsoda_kulonbseg","timestamp":"2020. november. 26. 10:26","title":"Farkas Zoltán: Micsoda különbség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]