Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló Snapdragon 875 lapka hajtja.","shortLead":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló...","id":"20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eafe0be-0502-4b21-9e13-d3516225dca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","timestamp":"2020. november. 13. 09:03","title":"Íme a számok: ilyen erősek lesznek a jövő évi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják az ellenzéki pártok, miután a kormány egy kedd éjjel benyújtott tervezettel nyúlna bele a választási törvénybe, jelentősen átalakítva a listaállítás feltételeit. A hivatalos indoklás szerint a kamupártok ellen lépnek fel \"óvatosan\", viszont bekavarhatnak az ellenzéki egyeztetésbe. Török Gábor politikai elemző szerint ez színtiszta hatalomtechnikai trükközés, a Political Capital szerint lehet, hogy ez a módosítás még csak az első lépés. A Kutyapárt került a legnehezebb helyzetbe.","shortLead":"Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát - mondják...","id":"20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde0c22e-6fb4-40dd-82f5-59be0e96060c","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_fidesz_ellenzek_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. november. 11. 16:23","title":"Az ellenzék életét nehezíti, a csalást megkönnyíti a választási törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox Series X és az Xbox Series S értékesítése.","shortLead":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox...","id":"20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc54b53-b1b2-4564-9bca-16c0ceae6355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","timestamp":"2020. november. 12. 19:03","title":"Xbox-főnök: Soha nem rajtolt még olyan jól Xbox, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított támadások száma – figyelmeztet a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat szerint elsősorban az otthonról dolgozó munkavállalók kerültek a célkeresztjükbe.","shortLead":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b58dc4-b122-40fd-8d73-3342d0b94a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","timestamp":"2020. november. 13. 08:03","title":"Ha otthonról is dolgozik, jobb, ha ezekben a napokban odafigyel a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","id":"20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb1897-dee6-4608-92ca-18e7dbac7383","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 12:37","title":"Katonák is ellenőrzik a kijárási tilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcaf7-805d-4cb6-b954-5f77445122c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyelek is vétóznák az EU-büdzsét, nem volt bűncselekmény nem beengedni az SZFE-kancellárt, nem volt tömeges csalás az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A lengyelek is vétóznák az EU-büdzsét, nem volt bűncselekmény nem beengedni az SZFE-kancellárt, nem volt tömeges csalás...","id":"20201113_Radar360_Kint_az_Ebn_a_valogatott_a_keves_apolo_miatt_lehet_tobb_korhazi_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a63d62a-1dff-4799-8016-ccf7c55fc55e","keywords":null,"link":"/360/20201113_Radar360_Kint_az_Ebn_a_valogatott_a_keves_apolo_miatt_lehet_tobb_korhazi_fertozes","timestamp":"2020. november. 13. 08:00","title":"Radar360: Kint az Eb-n a válogatott, a kevés ápoló miatt lehet több kórházi fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között erről is beszélt a Világgazdaságnak Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, aki szerint, ha a lakosság betartja a korlátozó intézkedéseket, könnyebb lesz átvészelni a járványt.","shortLead":"Fáradtak a dolgozók, a körükben is növekszik a fertőzöttek száma és lehetnek nehézségek az ellátásban. Többek között...","id":"20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449d471e-b3c6-4019-8ad0-d57be7d80cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbf3e95-d3b0-45c8-bb50-412ac4d1d411","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_korhazszovetseg_ficzere_andrea_interju_lapszemle","timestamp":"2020. november. 13. 08:57","title":"Kórházszövetség: Lehetnek nehézségek az ellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]