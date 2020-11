Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük a képviselő-testülettől. Így jutott nettó 2,7 milliós jutalomhoz a gyáli városvezető. A veszélyhelyzet alatt a polgármestereknek nagyobb a hatáskörük, nem kell felhatalmazást kérniük... 2020. november. 27. 18:15 Gyál polgármestere úgy döntött, hogy milliókkal jutalmazza magát

A szerkezetet minden bizonnyal emberi kéz alkotta, de ami ennél is különösebb, hogy már évek óta lehet. 2020. november. 27. 20:03 Többen máris megrohamozták a utahi sivatagban talált fémoszlopot

A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és a hatékony időmenedzsmenthez. 2020. november. 28. 19:16 Hogyan végezzük el a feladatainkat? És hogyan legyünk hatékonyak benne?

Mindenkinek felül kellene vizsgálnia a jelszavait, mert azok általában attól nem lesznek sem „erősebbek", sem kevésbé kiszámíthatóak, hogy megnövelik a hosszúságukat – hívták fel a figyelmet amerikai szakemberek. 2020. november. 27. 16:30 Ha számot tesz a jelszavába, ne a végére tegye és ne egyest

Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg. 2020. november. 28. 19:43 Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót

A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban. 2020. november. 27. 08:05 December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában

A Kossuth Rádió reggeli interjújában két téma volt, az uniós vita és a járvány. Ebben a sorrendben, noha még a műsorvezető szerint is fontosabb a második kérdés. Ebben a sorrendben, noha még... 2020. november. 27. 07:45 Orbán: Jövő héttől lehet jelentkezni a vakcináért, a kórházakban nem biztató a helyzet

Az Iszlám Államhoz köthető terroristák négy keresztény férfit végeztek ki az indonéziai Celebeszen, egyiküket lefejezték. 2020. november. 28. 17:50 Bestiálisan végezték ki keresztény áldozataikat az Iszlám Államhoz köthető dzsihadisták Indonéziában