[{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Rosszul mérte fel a helyzetét Orbán Viktor, és Brüsszel is alaposan elszámolta magát. Szakértőink szerint így alakulhatott ki, hogy a jogállami mechanizmus kérdésén zátonyra futhat az Európai Unió eddigi legbátrabb projektje, a közös hitelfelvétel. Kiút kevés maradt, és őszintén senki sem keresi.","shortLead":"Rosszul mérte fel a helyzetét Orbán Viktor, és Brüsszel is alaposan elszámolta magát. Szakértőink szerint...","id":"202049__patthelyzet_europaban__varsoi_zsakutca__magyar_idohuzas__penzt_vagy_fekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045abcb3-86d2-42a6-be94-a5178fd045d0","keywords":null,"link":"/360/202049__patthelyzet_europaban__varsoi_zsakutca__magyar_idohuzas__penzt_vagy_fekeket","timestamp":"2020. december. 03. 11:00","title":"Orbán benézte ellenfelei elszántságát, mostantól lesz igazán csúnya a vétóvita ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság gazdaságát.","shortLead":"A koronavírus-járvány és a Brexit miatt több mint háromszáz éve nem látott recesszió sújtja az Egyesült Királyság...","id":"20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c24d30-f90e-4a4b-80bc-2e70fd370a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce040b7-a882-4776-871b-062e27a9be8a","keywords":null,"link":"/kkv/20201202_debenhams_topshop_csod_bezaras","timestamp":"2020. december. 02. 15:57","title":"Bezárja üzleteit a Debenhams, megszűnhet a Topshop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","shortLead":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","id":"20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f6616-7018-44a3-a138-958c7c4d65ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","timestamp":"2020. december. 03. 15:20","title":"Szájer József lemondott a soproni díszpolgári címéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette, hogy transznemű, és Elliot Page néven éli tovább az életét. Boldog, de fél a támadásoktól és az erőszaktól.","shortLead":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette...","id":"20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4c421f-1a3a-460f-b03f-5d252510267b","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","timestamp":"2020. december. 02. 12:20","title":"Transzneműként bújt elő Elliot Page hollywoodi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik az irodalomban próbálnak visszanézni a régi korokra – a közös pont az: valójában fogalmunk sincs, hogy pontosan mennyi pénzről van szó. Még azt is ki lehet számolni, hogy Augustus császár halálakor a Római Birodalom GDP-je 380 sestertius/fő volt, de összehasonlítási alap nélkül semmire nem megyünk ezzel a számmal. Ez elvezet a gazdaságtörténelemmel foglalkozó közgazdászok egyik kedvenc témájához: hogyan lehet kiszámolni régi idők pénzének értékét?","shortLead":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik...","id":"20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf74a8a-e602-419e-a146-fcd95262cb65","keywords":null,"link":"/360/20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Monte Cristo grófja nem férne be a nyolc leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is emberek tüntették el.","shortLead":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is...","id":"20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c98645-5eff-45a6-89fa-b349c72b69a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","timestamp":"2020. december. 02. 09:33","title":"Megvan, kik vitték el a titokzatos fémoszlopot az amerikai sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","shortLead":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","id":"20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07672410-db19-4823-b344-82a51a2b0fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","timestamp":"2020. december. 02. 20:29","title":"Tényleg megjött a tél: Nagykanizsán már havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]