Szijjártó: Ukrajna a legsötétebb eszközöket használja a polgárai megfélemlítésére

[{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"","category":"itthon","description":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","shortLead":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","id":"20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41676b9-3887-49cc-8322-4def9e5bdcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","timestamp":"2020. december. 12. 14:10","title":"Egy zsák krumplival hálálja meg a Külügyminisztérium a dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ff311-5339-4471-8e3f-4f5a487c89a4","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ha nem vigyáznak az egyetemek, kiberbéklyóba láncolhatja hallgatóikat az online vizsgáztatás. 