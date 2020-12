Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A kormánybiztos érdektelen, irracionális epeömlésnek tartja a kritikákat, amiket a gázkamrázó írására kapott, elolvasni sincs kedve őket. Szerinte nem véletlenül tart ő ott, ahol tart, szemben a bírálóival." "Demeter Szilárd: Tévedtem, Soros nem a liberális Führer, mert nem liberális" "Elérték a magyar érték tizedét az 50 milliós országban." "Dél-Koreában is rekordot döntött a fertőzés" "A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szabályrendszere, sok cég és számos könyvelő viszont úgy látja, néhány trükköző büntetése miatt jár rosszul több tízezer tisztességes kisvállalkozó. Akárhogy is, annyi biztos, hogy új szabályokat kell tanulniuk a katázóknak. Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a rájuk vonatkozó adótörvényt kétszer is módosították, előbb a nyáron, aztán az őszi adócsomagban." "Itt a világvége a katások számára? Tudnivalók és tennivalók a szigorításban érintetteknek" "A vesztegetéssel gyanúsított Nagy János másik, az ügyben nem érintett cégének elég nagy a nyeresége." "Marad mit a tejbe aprítania az őrizetbe vett helyettes agrárállamtitkárnak" "Szombathy Pál rúgta ki, de aztán a fideszes tulaj kirúgta Szombathyt." "Visszatért az Indexhez a kirúgott Balogh Ákos Gergely" "Egy munkásokat szállító autóbusz az árokba hajtott a 62-es főúton." "Buszbaleset történt Dunaújvárosnál, sokan megsérültek" "Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért, hogy javítsanak a helyzeten." "Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat" "Mindenki győztesként térhetett haza Brüsszelből, de vajon ki lesz az, aki hosszú távon is teli zsebbel és arcvesztés nélkül vészeli át a jelenlegi brüsszeli viharzónát? A Fülkében Gyükeri Mercédesz, a hvg.hu újságírója volt a vendégünk." "Fülke: Több éves előnyt kaphatott Orbán az Európai Uniótól"