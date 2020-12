Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","shortLead":"Már csak azzal százezreket spórolhatnának a háztartások, ha a hűtőbe raknák az ételeket.","id":"2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228a6ef0-2bda-41e0-916c-2a0c34820329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9355273f-a4b7-4983-a261-b1cb5f667130","keywords":null,"link":"/zhvg/2020121z_Evente_tobb_mint_felmillio_forintnyi_etelt_dobnak_ki_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. december. 17. 18:50","title":"Évente több mint félmillió forintnyi ételt dobnak ki a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data előrejelzése szerint a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is összetettebb számítógépes támadásokkal kell szembenézniük 2021-ben. A kártevők folyamatos átalakításával a bűnözők még pontosabb, személyre szabott támadásokat indíthatnak, amelyeket olyan aktuális trendekre fűznek fel, mint a koronavírus-világjárvány. Megjelennek majd a személyre szabott zsarolóvírusok, az ingyenesnek tűnő, de rejtett előfizetéseken keresztül pénzt gyűjtő mobilos alkalmazások és a koronavírus elleni vakcinát kínáló átverések.","shortLead":"A G Data előrejelzése szerint a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is összetettebb számítógépes támadásokkal kell...","id":"20201217_kiberbiztonsag_virusok_2021_elorejelzes_g_data","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b300aa-8fea-432b-8fc4-44ab3399bfca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kiberbiztonsag_virusok_2021_elorejelzes_g_data","timestamp":"2020. december. 17. 08:03","title":"Előrejelzés 2021-re: még agresszívabb és okosabb vírusok jönnek majd e-mailben, weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","shortLead":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","id":"20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acac6dc-7fef-4ede-bc0f-2f09abb5e946","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","timestamp":"2020. december. 16. 06:41","title":"836 lóerő talán már elég lesz a Mustang Bullittben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég szóvivője viszont lapunknak cáfolta, hogy beavatkoztak volna. De vajon tényleg Zuckerbergék ármánykodásáról van szó, vagy netán arról, hogy a Fidesz – Donald Trump esetéből is okulva – egy Facebook-törvénnyel a háta mögött akar nekivágni a 2022-es választásnak?","shortLead":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég...","id":"20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66da0e9-cf6c-40be-800b-8156ba6daf9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","timestamp":"2020. december. 17. 06:30","title":"Varga Judit cenzúrát kiáltott, a Facebook cáfol – de vajon hihetünk-e a véletlenekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","shortLead":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","id":"20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd63035-4437-4286-8a32-cacede08ef70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","timestamp":"2020. december. 16. 12:21","title":"F1-technika a közutakon: jön a Mercedes-AMG One hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","shortLead":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","id":"20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4a8d39-04fd-4582-9725-ebd255bb9aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","timestamp":"2020. december. 17. 14:29","title":"Továbbra is kamatmentes marad a diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f23ee49-c050-465f-a835-a1bced1ff871","c_author":"Kocsis Györgyi, Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók a „partraszállás” mámorában asszisztáljanak ahhoz, hogy szélsőjobbos politikusokkal pacsizzon, diktátorokhoz törleszkedjen és pénzmosodákban sürgölődjön.","shortLead":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók...","id":"202051__magyarorszag_es_az_eu__szelsojobb_es_penzmosas__elszigetelodes__lejaratott_klubtagsagi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f23ee49-c050-465f-a835-a1bced1ff871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb4bc41-8365-418c-93ed-839f246e46aa","keywords":null,"link":"/360/202051__magyarorszag_es_az_eu__szelsojobb_es_penzmosas__elszigetelodes__lejaratott_klubtagsagi","timestamp":"2020. december. 17. 07:00","title":"Madarat tolláról: Így lett Magyarországból az Európai Unió fekete báránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]