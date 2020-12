Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","shortLead":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","id":"20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa564987-24a2-4a84-bad8-4db32661eb08","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","timestamp":"2020. december. 17. 11:18","title":"Igyekszik elhatárolódni a Netflix a Mundruczó-film főszereplőjétől a bántalmazási vádak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett – mondja Szabó Simon. A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk. ","shortLead":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett –...","id":"20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5698c6-94d7-4d1b-8e75-e5ea922f0438","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","timestamp":"2020. december. 17. 12:00","title":"Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","shortLead":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","id":"20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb98de-f48f-4655-965c-9e2c47740ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"A Google fordítója kissé oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi már egyébként sem vezethetett volna, mert korábban elvették az engedélyét.","shortLead":"A férfi már egyébként sem vezethetett volna, mert korábban elvették az engedélyét.","id":"20201217_Veglegesen_elvehetik_a_jogositvanyat_az_autosnak_aki_leszoritott_az_utrol_egy_kocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7bd22b-7565-4aca-9c43-432c9b103e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Veglegesen_elvehetik_a_jogositvanyat_az_autosnak_aki_leszoritott_az_utrol_egy_kocsit","timestamp":"2020. december. 17. 15:36","title":"Végleg elvehetik a jogosítványát a sofőrnek, aki leszorította az útról a haragosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6493c4c-cbed-46f0-aeba-34f6dbb07b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzijátékok betiltásával segítenék a kijárási tilalom betartatását.","shortLead":"A tűzijátékok betiltásával segítenék a kijárási tilalom betartatását.","id":"20201217_szilveszteri_tuzijatek_tilalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6493c4c-cbed-46f0-aeba-34f6dbb07b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82f9d09-3882-4a79-97d7-592bb2391397","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_szilveszteri_tuzijatek_tilalma","timestamp":"2020. december. 17. 08:36","title":"Megjelent a kormányrendelet a szilveszteri tűzijáték tilalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774","c_author":"Mérő László","category":"360","description":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus szerzője, Mérő László, katonazenészhez hasonlítva a kormányfőt: katonának zenész, zenésznek katona.","shortLead":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus...","id":"202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9485f-0ad7-4835-874f-2a33c16ffe65","keywords":null,"link":"/360/202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","timestamp":"2020. december. 17. 11:00","title":"Mérő László: Mostanra lett elegünk az Orbán-féle katonásdiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat, mozifilm és rengeteg könyv is, de a rendőri munkát felügyelő Javier Peña és Steve Murphy ígérete szerint elsőként állít emléket a történet valódi hőseinek. Az Escobar lelövésével végződő történet most magyarul is olvasható, mi pedig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) két egykori ügynökével beszélgettünk arról, visszanézve látják-e értelmét a harcuknak, mit szólnak az egyre liberálisabb drogtörvényekhez, és zavarja-e őket, ha Pablo Escobart látják egy pólón. Interjú a Vadászat Pablo Escobarra szerzőivel.","shortLead":"A történelem legnagyobb drogbárójáról, az 1993-ban menekülés közben lelőtt Juan Pablo Escobarról született már sorozat...","id":"20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0546556-e693-45ce-b78e-224f8d54d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa1560a-89ab-49a0-9085-8e7edafd1d49","keywords":null,"link":"/elet/20201217_javier_pena_steve_murphy_escobar_kokain_interju","timestamp":"2020. december. 17. 16:00","title":"\"Akik még mindig imádják Pablo Escobart, nem látták a felrobbantott embereket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]