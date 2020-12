Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki...","id":"20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1e4efa-bb80-451c-9cdd-22cd17f853b5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Ezért van szükség a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb alkotásának mondanak. A Revelations varázsára 2020-ban mindennél jobban szükségünk van, Alvin Ailey társulatának a táncosai pedig ma is tudják, hogy nemcsak a hat évtizeddel ezelőtti mozdulatokat viszik tovább, hanem a darab történelmi jelentőségének a súlya is ott van rajtuk.","shortLead":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik...","id":"20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d709198-5267-4532-a883-5773bdd6d397","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Az élet földre kényszerít, de fel kell állni – 60 éves a táncművészet egyik csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól a Dél-Pesti centrumkórházig, ahol Kásler Miklós miniszter fogadta a kisteherautót.","shortLead":"Az MTI fotósa követte a rendőri felvezetéssel érkezett első szállítmány vakcina útját a hegyeshalmi határtól...","id":"20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9d906b-cf1b-4bcd-a8f8-62f108467e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e1bf2-1548-466a-adf6-a0a69a2e3b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Kasler_varta_az_uj_vakcina_erkezeset__fotok_az_elso_szallitmany_utjarol","timestamp":"2020. december. 26. 10:20","title":"Kásler Miklós várta az új vakcina érkezését - fotók az első szállítmány útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","shortLead":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","id":"20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d775dced-e88e-48d2-9a30-116c827188fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","timestamp":"2020. december. 25. 10:56","title":"A katasztrófavédelem szerint több városban is “pusztító erejű” tüzeket hozott a szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat.\r

\r

","shortLead":"Meghalt egy ember lakástűzben Mezőberényben pénteken; karácsony első napján több tűzhöz, közlekedési balesethez is...","id":"20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d29912-71d6-4e37-b887-ee69c4c04bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Lakastuzben_meghalt_egy_ember_Mezoberenyben","timestamp":"2020. december. 26. 10:36","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2006695a-1d6e-4632-9ea5-44d4e0742b54","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","timestamp":"2020. december. 26. 09:46","title":"1198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását.","shortLead":"Az IBM és a Pfizer közösen készítette el azt az algoritmust, ami akár 7 évvel is előre jelezheti az Alzheimer-kór...","id":"20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d10745d-6232-4539-b1b7-816a828cd61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_alzheimer_kor_mesterseges_intelligencia_ibm_pfizer","timestamp":"2020. december. 25. 12:03","title":"Akár 7 évvel a tünetek jelentkezése előtt megmondja a mesterséges intelligencia, Alzheimer-kórosak leszünk-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki aktivista megmérgezéséhez. Két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki...","id":"20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ef13d-5ca2-4029-bfbc-8fa6a4f81265","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 25. 16:59","title":"Eljárást indítanak Navalnij ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]