[{"available":true,"c_guid":"97e97722-0c40-4db4-94d7-6415730895e3","c_author":"Kepes András","category":"360","description":"Szerzőnk számot vet és eljátszik a számokkal. Majd, remélve, hogy még bízhatunk a számmisztikában, levonja a következtetést. ","shortLead":"Szerzőnk számot vet és eljátszik a számokkal. Majd, remélve, hogy még bízhatunk a számmisztikában, levonja...","id":"20201224_kepes_andras_szammisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e97722-0c40-4db4-94d7-6415730895e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48302c4-3bda-4c35-b54a-fd379f80698e","keywords":null,"link":"/360/20201224_kepes_andras_szammisztika","timestamp":"2020. december. 24. 19:00","title":"Kepes András: Számmisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták volna el.","shortLead":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták...","id":"20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3829fe0-f60e-4031-ab13-b7acca09d644","keywords":null,"link":"/elet/20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","timestamp":"2020. december. 25. 16:34","title":"22 millió dollárért vették meg Michael Jackson hírhedt birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is szükség lenne az országban” – mondta az Ételt az Életért Alapítvány szóvivője.","shortLead":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is...","id":"20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e5e47-7cd9-40f9-9cad-ae5ab3bae462","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 25. 12:27","title":"Minden negyedik-ötödik ember a koronavírus következményei miatt áll sorba az ételosztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében.\r

Közéleti odamondogatás, melankólia, szerelmes ihletettség és kordbársonyos boldogság – ezekről szólnak 2020 legjobb magyar lemezei. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem...","id":"20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731655d1-51ca-4065-a90f-35deeb6873d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","timestamp":"2020. december. 25. 19:15","title":"Merünk még kritikátlanul boldognak lenni? – ezek voltak 2020 legjobb magyar lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés lehetőségét. A Zoomnál a megfelelő hangulatról is gondoskodtak.","shortLead":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés...","id":"20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452e4b6-55f1-4011-b23e-02bdc60ff0de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","timestamp":"2020. december. 24. 11:03","title":"Karácsonyos Zoom-háttérképekkel teheti emlékezetessé ünnepi beszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]