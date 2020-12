Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak tudatlansága bejön azoknak, akik nem akarnak, vagy nem képesek látni – írja véleménycikkében Simon Tisdall.","shortLead":"Már kifelé áll a rúdja, de Trump még mindig megoszt és ellentéteket szít. A jobboldal azonban ünnepli, mert vak...","id":"20201228_trump_guardian_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711cec2-dfc8-480e-8e2b-e82dae421be3","keywords":null,"link":"/360/20201228_trump_guardian_lapszemle","timestamp":"2020. december. 28. 08:30","title":"Guardian: Trump mérgező és erkölcstelen örökséget hagy hátra a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","shortLead":"A jelentkezők közül 136 ezren postai úton jelezték, hogy beoltatnák magukat.","id":"20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344c9462-6d71-4877-a8a1-fe4ec4206377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Regisztracio_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 18:01","title":"Közel 600 ezren regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Tökéletes étel- és italpárok az év végére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]