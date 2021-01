Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","shortLead":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","id":"20210101_ujev_napja_google_doodle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811ef514-d249-49b2-b122-2d5c8970fb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_ujev_napja_google_doodle","timestamp":"2021. január. 01. 00:56","title":"Újév napja a főszereplő ma a Google főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vang Hsziang-csün valószínűleg egy jégtábla alá sodródott, miután beleesett egy olvadó gleccser vizébe.","shortLead":"Vang Hsziang-csün valószínűleg egy jégtábla alá sodródott, miután beleesett egy olvadó gleccser vizébe.","id":"20201231_gleccser_kinai_kornyezetvedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9236cba3-2fd8-4fe9-9d47-4f0a0ca4c278","keywords":null,"link":"/elet/20201231_gleccser_kinai_kornyezetvedo","timestamp":"2020. december. 31. 16:59","title":"Egy olvadó gleccser vizébe fulladt bele a gleccserek védelmémért kampányoló kínai környezetvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára összebútorozó ellenzék pedig már „korszakváltást” vizionál. Az előttünk álló 2021-es év mégsem az ütközetről szól, hanem a hadrend kialakításáról. Már ha a vírus is úgy akarja.","shortLead":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára...","id":"202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb906372-4028-4d8f-8eb1-71ba56e6ea35","keywords":null,"link":"/360/202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","timestamp":"2021. január. 01. 08:15","title":"Mikor mondja ki Karácsony hangosan is, hogy neki kell kihívnia Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","shortLead":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","id":"20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc09e4e-3fc1-4f92-8773-f34e10797b24","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","timestamp":"2021. január. 01. 20:13","title":"Két \"dudálós tüntető\" pénzbüntetését törölte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus ördöge.","shortLead":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus...","id":"202051_mick_jagger_orok_rocksztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf128a-d791-4f87-846a-c132fc234dc7","keywords":null,"link":"/360/202051_mick_jagger_orok_rocksztar","timestamp":"2020. december. 31. 19:00","title":"Mick Jagger, az örök rocksztár, aki építési vállalkozó vagy újságíró akart lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]