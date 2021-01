Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","shortLead":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","id":"20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb8e9e3-abb6-4392-ac75-52b2a6f2c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","timestamp":"2020. december. 30. 21:35","title":"Fagyosan kezdődik az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kormány hivatalos kommunikációjában ezúttal semmi olyan nincs, amely ne felelne meg az európai normának. ","shortLead":"A kormány hivatalos kommunikációjában ezúttal semmi olyan nincs, amely ne felelne meg az európai normának. ","id":"20201231_Revesz_Sandor_Hulyeseg_ellen_nincs_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aec23ea-17ce-497b-a03c-58e23ccc86c2","keywords":null,"link":"/360/20201231_Revesz_Sandor_Hulyeseg_ellen_nincs_oltas","timestamp":"2020. december. 31. 14:30","title":"Révész Sándor: Hülyeség ellen nincs oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése. A csapatot a Microsoft is segíti.","shortLead":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése...","id":"20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6814075b-6894-4b69-970a-751f8f165e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","timestamp":"2020. december. 30. 19:20","title":"19 vállalat csatlakozott: megalakult a zsarolóvírusok elleni szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"10 embert nem találnak.","shortLead":"10 embert nem találnak.","id":"20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b7c1f3-a3c1-4edc-bb3e-bbe371e1cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","timestamp":"2021. január. 01. 18:25","title":"Két napja keresik a norvég földcsuszamlásban eltűnteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos értelemben nagyon is jó év volt. És közben az is kiderült, hogy egy járvány megfékezésében akár a telefonunk is szerepet játszhat. Összegyűjtöttük az esztendő szerintünk fontos fejlesztéseit.","shortLead":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos...","id":"20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28422375-f45d-4b09-b209-aad466effc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","timestamp":"2020. december. 31. 08:03","title":"Hogy mit adott a világnak 2020? Nézzen csak a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára összebútorozó ellenzék pedig már „korszakváltást” vizionál. Az előttünk álló 2021-es év mégsem az ütközetről szól, hanem a hadrend kialakításáról. Már ha a vírus is úgy akarja.","shortLead":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára...","id":"202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb906372-4028-4d8f-8eb1-71ba56e6ea35","keywords":null,"link":"/360/202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","timestamp":"2021. január. 01. 08:15","title":"Mikor mondja ki Karácsony hangosan is, hogy neki kell kihívnia Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]