Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","shortLead":"A New York-i tőzsde kivezet három kínai céget, miután Washington tiltólistára tette őket.","id":"20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d064cff-2935-47f5-bded-0f8ae6831a1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Peking_szerint_Amerikaban_megsertik_a_szabad_piac_szabalyait","timestamp":"2021. január. 02. 14:20","title":"Peking szerint Amerikában megsértik a szabad piac szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu újságírói listába szedték, mire számíthatunk idén.\r

","shortLead":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu...","id":"20210101_joslatok_2021re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35691c00-299e-4af8-aaeb-37f71aa78c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_joslatok_2021re","timestamp":"2021. január. 01. 07:00","title":"Most pedig megtippeljük, mi vár ránk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Amit Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab99319-308d-4ece-aa77-014d1ead4bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 01. 12:59","title":"Több mint ezer ember szegte meg a kijárási tilalmat szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára összebútorozó ellenzék pedig már „korszakváltást” vizionál. Az előttünk álló 2021-es év mégsem az ütközetről szól, hanem a hadrend kialakításáról. Már ha a vírus is úgy akarja.","shortLead":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára...","id":"202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb906372-4028-4d8f-8eb1-71ba56e6ea35","keywords":null,"link":"/360/202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","timestamp":"2021. január. 01. 08:15","title":"Mikor mondja ki Karácsony hangosan is, hogy neki kell kihívnia Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]