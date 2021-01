Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Amit Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Múlt szombaton megkezdődött az egészségügyi dolgozók beoltása. 