Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező a koronavírus elleni védőoltás beadatása, és megindokolta, hogy miért nem oltatja be magát az elsők között ő vagy Orbán Viktor. Szó esett az orosz és a kínai vakcináról is. ","shortLead":"A kancelláriaminiszter az atv.hu-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a kormánytagok számára sem lesz kötelező...","id":"20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e955e515-0fdc-4e40-b034-773c46df3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0912c946-7662-4e80-b629-549e7f78a752","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Gulyas_Gergely_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 15:18","title":"Gulyás Gergely: A magyar politikai elit azért nem oltatja be magát az elsők között, mert rossz néven venné a közvélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszterkor sem hagyja nyugodni Kovács Zoltánt, milyen a magyar kormány nemzetközi sajtóvisszhangja.","shortLead":"Szilveszterkor sem hagyja nyugodni Kovács Zoltánt, milyen a magyar kormány nemzetközi sajtóvisszhangja.","id":"20201231_Kovacs_Zoltan_2020_a_Magyarorszagrol_szolo_szornyu_tudositasok_eve_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48999b0-97c0-4687-b3ed-a474e977c427","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Kovacs_Zoltan_2020_a_Magyarorszagrol_szolo_szornyu_tudositasok_eve_volt","timestamp":"2020. december. 31. 17:32","title":"Kovács Zoltán: 2020 a Magyarországról szóló szörnyű tudósítások éve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","id":"20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2d330e-2c3e-4dda-bfa5-0992603f8192","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","timestamp":"2021. január. 02. 12:52","title":"Ilyen egy békés szilveszter Franciaországban: csak 861 autót gyújtottak föl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","shortLead":"Egy román állampolgárt fogtak meg egy régi, lehasznált kocsival a határon. ","id":"20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b63f2-94e0-4e12-982e-5e9ef968c547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72271953-063b-4020-bbad-b6f48168bbe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Nem_csak_luxusautokat_fognak_a_hataron_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2021. január. 02. 07:51","title":"Nem csak luxusautókat fognak a határon, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás most egy Windows 10-nél alkalmazott technológiától várja a megoldást.","shortLead":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. A keresőóriás...","id":"20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c31507-6031-4c66-a9a7-ac74804ea995","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_google_chrome_energiahasznalat_csokkentese_windows_terminateprocess_fuggvennyel","timestamp":"2021. január. 02. 08:03","title":"A Windows egyik függvénye lehet az orvosság a Chrome nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly a legolcsóbb ház 300 ezer forintért kereste a gazdáját, a legdrágább eladott panellakás pedig a Balaton partján kelt el 74 millió forintért. Akadtak, akik kevesebb mint egy napon belül túladtak az ingatlanukon, a meghirdetett kiadó lakások száma pedig rekordszintre nőtt. ","shortLead":"Tavaly a legolcsóbb ház 300 ezer forintért kereste a gazdáját, a legdrágább eladott panellakás pedig a Balaton partján...","id":"20210102_79_negyzetmeteres_panellakas_74_millio_forintert_Volt_aki_megvette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ab08f5-30c3-496a-8319-711163624e98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210102_79_negyzetmeteres_panellakas_74_millio_forintert_Volt_aki_megvette","timestamp":"2021. január. 02. 09:40","title":"79 négyzetméteres panellakás 74 millió forintért? Volt, aki megvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]