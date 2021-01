Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól Franciaország keleti részén, 15 megyében - jelentette be a kormányszóvivő.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól...","id":"20210101_Franciaorszag_egy_reszen_hattol_tilos_utcara_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5fc8fe-9de5-49ba-bdfc-98daa6610855","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Franciaorszag_egy_reszen_hattol_tilos_utcara_menni","timestamp":"2021. január. 01. 20:44","title":"Franciaország egy részén hattól tilos utcára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","shortLead":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","id":"20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e8f03-8e7f-421d-824b-3f7476b3bf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","timestamp":"2020. december. 31. 16:03","title":"350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","shortLead":"Szilveszter napján kis időre 365-re is gyengült a forint, de egy kicsit erősödött az év utolsó óráiban.","id":"20201231_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b44226c-2c20-4e05-8121-a27292e5e01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. december. 31. 21:46","title":"362-es árfolyamon zárta a forint 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","shortLead":"Logót váltott 2021 első napjára keresője főoldalán a Google.","id":"20210101_ujev_napja_google_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f737f640-33e6-4b8e-aba6-7ca239cbbd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811ef514-d249-49b2-b122-2d5c8970fb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_ujev_napja_google_doodle","timestamp":"2021. január. 01. 00:56","title":"Újév napja a főszereplő ma a Google főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]