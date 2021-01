Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","shortLead":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","id":"20210101_Merkely_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd4e22-c616-4daf-9670-86334ff494d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Merkely_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 01. 21:51","title":"Merkely: Az első nap viszonylag kevesen akartak oltást, de egyre többen jelentkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi a szükségleteket.","shortLead":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi...","id":"20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38e105f-9835-48fc-8e5c-6268bcde4b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","timestamp":"2021. január. 02. 18:09","title":"A Vatikánba is megérkezett a vakcina, nem tudni, beoltják-e a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","shortLead":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","id":"20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928d9589-a0d5-416c-b839-7dd987c489dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","timestamp":"2021. január. 01. 21:26","title":"Nagy-Britanniában egymillió oltást adtak be és új adagolási mentrendre térnek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására.\r

\r

","shortLead":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több...","id":"20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58fbc75-7789-4e74-9058-50cfb8bbd563","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","timestamp":"2021. január. 02. 20:22","title":"Tovább kopasztja a kormány a fővárost, Tüttő Kata szerint tisztességtelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu újságírói listába szedték, mire számíthatunk idén.\r

","shortLead":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu...","id":"20210101_joslatok_2021re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35691c00-299e-4af8-aaeb-37f71aa78c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_joslatok_2021re","timestamp":"2021. január. 01. 07:00","title":"Most pedig megtippeljük, mi vár ránk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni a rablóknak.","shortLead":"Olaszországban az ablakból videózták le, ahogyan egy teljes gázzal érkező boltos megpróbálja autójával útját állni...","id":"20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0a8cc0-caee-4dc0-8d61-9c612a130ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee32dfb-08c9-40ec-95b9-b9b8806b54c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Levideoztak_ahogyan_a_szilveszteri_durrogtatas_kozben_kiramolnak_egy_uzletet","timestamp":"2021. január. 02. 05:05","title":"Levideózták, ahogyan a szilveszteri durrogtatás közben kirámolnak egy üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","shortLead":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","id":"20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c6072-0900-4bfc-8625-d355347fec35","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","timestamp":"2021. január. 01. 19:26","title":"Zacher Gábort beoltották, nem tapasztalt mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]