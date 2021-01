Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást. Mindeközben a közéletben és a sajtóban is záporoznak az érvek és az ellenérvek a vakcinázás kérdésében.","shortLead":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást...","id":"20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d79639-d255-45ed-b6a1-bbe4de8515c0","keywords":null,"link":"/360/20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","timestamp":"2021. január. 05. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Nincsenek oda a Covid elleni oltásért az osztrákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei megostromolták a Kongresszus épületét.","shortLead":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei...","id":"20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6002fbdf-fe43-4ee7-a9e8-0f898cbb7a20","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","timestamp":"2021. január. 07. 07:39","title":"Trump eltávolítását sürgeti a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","shortLead":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","id":"20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2ec84c-44c3-40c4-927e-1e4ed12aaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Egyelőre idén is a koronavírus szervezi a programokat: elhalasztják a Grammy-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt a Facebookra is átültették. A bíróság szerint kártérítést kell fizetniük.","shortLead":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt...","id":"20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07e69-a9ac-464d-b3b7-a0a729940402","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","timestamp":"2021. január. 06. 20:16","title":"Egy lekoppintott funkció miatt több millió eurót fizethet a Facebook egy olasz szoftvercégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbbb37f-1e76-491d-84e1-07b3ae31b900","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Lassan végéhez ér az amerikai elnökválasztási őrület, és remélhetőleg egyre kevesebb összeesküvéselmélet-hívőtől kell azt hallgatnunk, hogy elcsalták a választást. Ennek az egyik leglátványosabb része az az állítás volt, hogy „matematikusok kimutatták, nem jöhettek ki Joe Biden szavazatszámai csalás nélkül” – a legtöbben azok közül, akik ebben hisznek, valószínűleg csak idáig olvasták a levezetést.","shortLead":"Lassan végéhez ér az amerikai elnökválasztási őrület, és remélhetőleg egyre kevesebb összeesküvéselmélet-hívőtől kell...","id":"20210106_egy_masik_kozgazdasag_eloszlas_szamok_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbbb37f-1e76-491d-84e1-07b3ae31b900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c4f274-f811-4db0-86a1-78ca67cea384","keywords":null,"link":"/360/20210106_egy_masik_kozgazdasag_eloszlas_szamok_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 06:30","title":"Trükköző könyvelők lebuktatására jó az a módszer, amelyet Biden ellen akartak bevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak, hogy betegyenek a csomagba egy új, minden korábbinál gyorsabb mobiltöltőt.","shortLead":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak...","id":"20210106_huawei_gyorstolto_135w","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896d456-351e-4b9c-a5db-cea348a3416c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_huawei_gyorstolto_135w","timestamp":"2021. január. 06. 11:03","title":"Nem elírás, 135 W-os gyorstöltővel rukkolhat elő a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","shortLead":"Az ismert gyermekorvos a fővárosi oltópontokat hívta végig, de nem sikerült jelentkeznie a vakcináért.","id":"20210105_novak_hunor_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b6553-51a8-4d9c-b715-cd1a9bd611a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_novak_hunor_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 16:56","title":"Novák Hunor megpróbált jelentkezni oltásra, de már a telefonálásnál elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","shortLead":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","id":"20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec5cbf6-c53f-4187-8eb4-f6ae0dbd30fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","timestamp":"2021. január. 05. 15:30","title":"Hegyi-Karabah: Már több mint ezer holttest került elő a harcok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]