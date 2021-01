Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","shortLead":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","id":"20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c6ca4-5511-412f-a865-b1d06c3b8775","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","timestamp":"2021. január. 06. 16:39","title":"Neil Young eladta a dalai után járó jogdíjak felét egy befektetési alapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","shortLead":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","id":"20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5b73c-21d0-48f3-8d6e-07504ad98546","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 07. 13:21","title":"Úgy viszik a Bentley-ket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f39a2e-dfd1-423a-9432-9fabdafe1eec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hajnalban mentek a 42 éves férfiért.","shortLead":"A rendőrök hajnalban mentek a 42 éves férfiért.","id":"20210106_korozes_efogas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f39a2e-dfd1-423a-9432-9fabdafe1eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff415646-e453-482b-be5c-1c0a4d7b7cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_korozes_efogas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 06. 11:39","title":"Az ágy alól szedték ki a hatszorosan körözött férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Küszöbön a csehek legnagyobb divatterepjárójának első számottevő megújulása. ","shortLead":"Küszöbön a csehek legnagyobb divatterepjárójának első számottevő megújulása. ","id":"20210107_kemfotokon_a_trukkosen_alcazott_felfrissitett_skoda_kodiaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b92189-7e23-44c3-8789-eea80483b0f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_kemfotokon_a_trukkosen_alcazott_felfrissitett_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. január. 07. 15:21","title":"Kémfotókon a trükkösen álcázott felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","shortLead":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","id":"20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512f17-5cfc-4048-b23a-9b6d01238509","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","timestamp":"2021. január. 06. 11:48","title":"Kisebb motorral is kapható lesz a Mercedes-Maybach GLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad legkomolyabb ottani földmozgása alighanem a járványhelyzetet is rontja, gyakorlatilag lehetetlen ugyanis a védelmi szabályok következetes betartása.","shortLead":"Háborúshoz hasonló rombolást végzett Horvátország középső részén a december végi földrengés. Az utóbbi évszázad...","id":"20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c929df05-2dbe-4f11-afbe-a19aea549e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a830430-3481-4c6a-bb45-4d798e9cbde2","keywords":null,"link":"/360/20210106_Egy_atombomba_energiaja_szabadult_fel_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"Egy atombomba energiája szabadult el a horvátországi földrengéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","shortLead":"Sopron és Fertőszentmiklós között leállt a vasúti forgalom, vonatpótló buszok közlekednek.","id":"20210106_intercity_gazolas_pinnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf92abe-6229-48da-b19b-ba6953c10b93","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_intercity_gazolas_pinnye","timestamp":"2021. január. 06. 10:19","title":"Halálra gázolt egy embert az Intercity a pinnyei vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]