[{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még érvényes műszakival közlekedő használt autók is.","shortLead":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még...","id":"20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8928-b6de-4a92-98cb-4c53f4f64620","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","timestamp":"2021. január. 07. 10:27","title":"Szigorítják a behozott autók honosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","shortLead":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","id":"20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61239f-1bef-4ee3-88f6-97e93dd85a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","timestamp":"2021. január. 08. 11:12","title":"Ma 75 éves a Doors egykori gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezték, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született. ","shortLead":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezték, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született. ","id":"20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b72800-9060-459c-b5fc-4970d5e4bb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","timestamp":"2021. január. 08. 18:07","title":"Százezrek vetélnek el évente a szennyezett levegő miatt Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","shortLead":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","id":"20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245ea0a-03fc-4171-b035-e9c86a58483c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","timestamp":"2021. január. 08. 11:14","title":"Már 2200 embert beoltottak a Dél-Pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","shortLead":"A BMW 2-es sorozat Gran Coupéja nem lett azonnal a márka rajongótáborának kedvence, de mint látni egész jó tuningalap. ","id":"20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a520a9-7e7a-48b9-8400-1608f2def1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848db78b-fd10-4fd2-91b3-95d19b32deea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Kis_tuninggal_legalabb_nagyon_latvanyos_a_fronthajtasu_BMW","timestamp":"2021. január. 07. 04:22","title":"Kis tuninggal legalább látványos a fronthajtású BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a honlapján gyűjti össze az elhunytak nevét.

","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a honlapján gyűjti össze az elhunytak nevét.

","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugyi_dolgozok_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9998ff37-81a7-43bb-8b34-becff9b135cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugyi_dolgozok_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 08. 10:55","title":"Ötven áldozata van a járványnak az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]