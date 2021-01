Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új funkción is dolgoznak a WhatsApp fejlesztői, mindkettő megkönnyíti a webes WhatsApp használatát.","shortLead":"Két új funkción is dolgoznak a WhatsApp fejlesztői, mindkettő megkönnyíti a webes WhatsApp használatát.","id":"20210109_webes_whatsapp_telefon_nelkul_szamitogeprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf83f39-9b7c-4736-85d7-d615169ad951","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_webes_whatsapp_telefon_nelkul_szamitogeprol","timestamp":"2021. január. 09. 08:03","title":"Két remek funkciót kap, ha WhatsAppot használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","shortLead":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c088e0-a394-49ec-94d4-208c100575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","timestamp":"2021. január. 09. 11:47","title":"A vakcina beadatására biztat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","id":"20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f550737-7a03-468d-beff-8e5e872f94fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","timestamp":"2021. január. 07. 21:49","title":"Pelosi: Újabb impeachment jöhet, ha nem váltják le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","id":"20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009d694-fba8-45f1-80e7-27df16beed84","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","timestamp":"2021. január. 08. 13:49","title":"Spórolni kényszerül az FKF Zrt., leszerelik a fővárosi kukák harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","shortLead":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","id":"20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f621dc2-5bda-43f4-87d7-6c632b05ecbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","timestamp":"2021. január. 08. 08:00","title":"115-en haltak meg, 2907 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett most már határozatlan időre szól.

","shortLead":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett...","id":"20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e95c41-fe96-443d-bbec-529c81027ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 07. 17:09","title":"Nem engedik vissza Donald Trumpot a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","shortLead":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","id":"20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fc4ca-f5c8-42d5-b687-43fa150d3087","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","timestamp":"2021. január. 09. 13:43","title":"Kásler Miklós 30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp maradék önállóságát is lenullázza a Facebook: a felhasználóknak februártól minden adatukat át kell adniuk a közösségi óriásnak.","shortLead":"A WhatsApp maradék önállóságát is lenullázza a Facebook: a felhasználóknak februártól minden adatukat át kell adniuk...","id":"20210108_facebook_whatsapp_adatmegosztas_adatkezeles_uzenetkuldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03967bc-f566-4962-85bb-2fa947bca2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_facebook_whatsapp_adatmegosztas_adatkezeles_uzenetkuldo","timestamp":"2021. január. 08. 16:03","title":"Használja ön a WhatsAppot? Olyan változás jön, aminek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]