Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított Hungexpóban kap helyet idén szeptemberben, ahol azonban félkész épületek és eltelt határidejű ígéretek fogadták az Átlátszó oknyomozó portál helyszínre látogató munkatársát.","shortLead":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított...","id":"20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8425c39-89bc-4c49-a97e-c3bb54d9d7e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","timestamp":"2021. január. 11. 14:19","title":"Késve épül a vadászati kiállítás helyszíne, pedig egyre fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondás pusztán formalitás volt, miután decemberben jogfosztott lett a fideszes EP-képviselő. Utódjára a Fidesz delegációja tehet majd javaslatot.","shortLead":"A lemondás pusztán formalitás volt, miután decemberben jogfosztott lett a fideszes EP-képviselő. Utódjára a Fidesz...","id":"20210111_deutsch_tamas_epp_lemondott_alelnoki_tisztsegerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8e7036-6fe7-418e-a88d-e4d69401cdff","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_deutsch_tamas_epp_lemondott_alelnoki_tisztsegerol","timestamp":"2021. január. 11. 14:53","title":"Deutsch Tamás lemondott a néppárti tisztségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási megfigyelőnek, a Jobbik felfüggesztette a párttagságát, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási...","id":"20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f705a8b1-506a-411a-9b04-01a00e467fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 12. 10:57","title":"Felfüggeszti a Jobbik az újpesti képviselőjének párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen döntés születik a Fideszről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban...","id":"20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f40baf-555e-47c3-8d59-49a1693e3f98","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","timestamp":"2021. január. 11. 12:29","title":"Weber a Néppártról: A CDU következő elnökén múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Joe Biden jelöltje Barack Obama kormányában helyettes államtitkár volt.","id":"20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ded25-7785-4b68-a23a-8598e43a23f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b2006d-7539-4adc-9be0-8979710e3f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_william_burns_nagykovet_cia_joe_biden_jeloles","timestamp":"2021. január. 11. 20:34","title":"Volt orosz nagykövet lehet a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra ítélt SCD-csoport kempingjeinek egyike volt.","shortLead":"Most derült ki, hogy Jászai Gellértnek még egy éve is volt egy olyan Balaton-parti ingatlanja, amely a felszámolásra...","id":"202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651b36e-e544-4d93-992c-c0a0bcbd7692","keywords":null,"link":"/360/202101_kultur_szektor_uj_neven_fut_jaszaiek_cege","timestamp":"2021. január. 11. 12:00","title":"Átalakult Mészáros korábbi intézőjének családi cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]