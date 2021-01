Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is a hatóságok fókuszába került Gődény György mozgalmára, más módon is összekapcsolható a testépítő gyógyszerésszel.","shortLead":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is...","id":"20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d92254-4478-497d-80a8-a1b97c8ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","timestamp":"2021. január. 15. 10:16","title":"Alapítottak egy pártot, ami Gődény Györgyhöz köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki képviselők szoktak elszenvedni. De miért tartja primitívnek ezt a fajta kampányt Krekó Péter? Erről is beszélt Bihari Ádámnak, akivel kivesézték az oltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságait is. ","shortLead":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki...","id":"20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db65e8-9f23-4b69-9d2c-ef4225401c60","keywords":null,"link":"/360/20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","timestamp":"2021. január. 15. 15:00","title":"Élesben Krekó Péterrel: A rám lőtt munícióval az oltásba vetett bizalmat is erősíthették volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","shortLead":"Lassan itt az ideje, hogy az Egyesült Államok megvonja az elmúlt négy év mérlegét.","id":"20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9b898-d36e-4304-b94b-011339654d13","keywords":null,"link":"/360/20210116_Financial_Times_Szembe_kell_nezni_Trump_fajdalmas_oroksegevel","timestamp":"2021. január. 16. 09:00","title":"Financial Times: Szembe kell nézni Trump fájdalmas örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti börtönének kulcsa a Sotheby's csütörtökön véget ért online árverésén.\r

\r

","shortLead":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti...","id":"20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec58270d-5324-46a5-8601-c47d546f27a9","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","timestamp":"2021. január. 15. 08:58","title":"Valószínűleg a világ legdrágább kulcsa kelt el csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","shortLead":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","id":"20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f84b8-bede-4458-80ef-1d5e06b94555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","timestamp":"2021. január. 15. 13:50","title":"Év végén már új utascentrumban vehetjük a vonatjegyeket a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek egy határozattal. Időközben a Közbeszerzési Döntőbizottság újabb 5 milliós bírságot szabott ki a BKK-ra.","shortLead":"Hétfőre rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze mindkét társaság, de bárhogy is döntenek, szembemennek...","id":"20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606616a-1c3f-46bb-97df-f251252eda53","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_bkv_reklamtender_csapda_birsag","timestamp":"2021. január. 15. 11:25","title":"Sarokba szorult a BKV és a BKK a 2016-os reklámtender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült Királyságban már 3 millió embert oltottak be. Börtönbe mehet Boldog István. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült...","id":"20210115_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa10a0c-0cea-4bc9-b4ed-d387033b79f3","keywords":null,"link":"/360/20210115_Radar360","timestamp":"2021. január. 15. 08:00","title":"Radar360: Jöhet a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]