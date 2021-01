Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó csúnyán összetört.","shortLead":"Az autó csúnyán összetört.","id":"20210118_m6_autopalya_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db6ee3a-725e-4e18-939c-7512dab98208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28471cb2-4546-4645-939c-115cd6d91e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_m6_autopalya_baleset","timestamp":"2021. január. 18. 10:24","title":"Lehajtott az M6-osról egy Mazda, fa állította meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett kikötni menedékkérőket szállító hajókat.","shortLead":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett...","id":"20210118_salvini_per_ragalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf03e9-67c6-4e52-8d22-eeba97e1cf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_salvini_per_ragalmazas","timestamp":"2021. január. 18. 12:57","title":"Újabb bírósági eljárás indul Matteo Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének belseje. ","shortLead":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének...","id":"20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7ec908-fee0-45aa-b884-97efebc6c28f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","timestamp":"2021. január. 18. 16:20","title":"Ezt a luxus Kiát még az emblémája sem árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","shortLead":"Akiknek nem lesz negatív Covid-tesztje, azokra kijárási korlátozások várnak január 27-től.","id":"20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86877caf-51e8-45aa-8913-573349808ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_szlovakia_negativ_teszt_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2021. január. 18. 05:30","title":"Szlovákiában csak negatív teszttel lehet majd munkába menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","shortLead":"A pénzintézet új modellben értékesít biztosításokat.","id":"20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e574570c-69ea-4dd8-bbeb-dbf996444dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_takarekbank_biztositas_ertekesites_modell","timestamp":"2021. január. 18. 13:04","title":"Stratégiai partnerséget kötött a Vida vezette bank és Mészárosék biztosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]