[{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","shortLead":"A színész néhány éve még kikelt a képregényfilmek ellen, most mégis egy ilyen moziban játszik szerepet.","id":"20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e058010-bbdc-4599-be03-b142ff4b6b69","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Ethan_Hawke_Budapest_Moon_Knight","timestamp":"2021. január. 19. 12:56","title":"Budapesten forog az Ethan Hawke főszereplésével készülő Moon Knight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség honlapja segítségével összegyűjtötte, hogy kik voltak a legszerencsétlenebb bűnelkövetők tavaly.","shortLead":"Volt, aki rendőrt hívott drogot rejtegető társához – és ez még csak a jéghegy csúcsa. A Duma Aktuál a rendőrség...","id":"20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eea3549-a560-4f87-b91b-4f4ae6e1eadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bd4f48-b2ba-45f1-96ae-b7983e0f6215","keywords":null,"link":"/360/20210118_Duma_Aktual_A_Policehu_legjobbjai_2020bol","timestamp":"2021. január. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: 2020 legbénább bűnözői a police.hu-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló sajtós stáb, amelyben fotós, vágó és több operatőr is van. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a miniszterek közül Szijjártó jelenléte a legerősebb a közösségi médiában: a tavaly tavasszal még csak nyolcvanezer fős követői tábort néhány hónap alatt sikerült több mint kétszázezresre feltornásznia.","shortLead":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló...","id":"20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f664fe0-a5d4-4dd7-9906-16b466ac02a3","keywords":null,"link":"/360/20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","timestamp":"2021. január. 18. 06:30","title":"Egy kisebb szerkesztőség dolgozik azon, hogy Szijjártó Pétert nagyon fontos embernek lássuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Utcajogász szerint a lakástörvény világosan leírja, hogy egy lakásrendelet módosítása előtt ki kell kérni a bérlők véleményét is, a tervezett módosításokról pedig informálniuk kell minden érintettet.\r

","shortLead":"Az Utcajogász szerint a lakástörvény világosan leírja, hogy egy lakásrendelet módosítása előtt ki kell kérni a bérlők...","id":"20210118_Kormanyhivatal_berleti_dij_ocsai_devizahiteles_lakotelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fca274-468d-4307-9f8b-363376f2ccca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_Kormanyhivatal_berleti_dij_ocsai_devizahiteles_lakotelep","timestamp":"2021. január. 18. 18:28","title":"Kormányhivatal: nincs gond azzal, hogy háromszorosára emelték a bérleti díjat az ócsai devizahiteles lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","shortLead":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","id":"20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dc7ee-c531-4051-972d-c9bb9bc230a6","keywords":null,"link":"/sport/20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","timestamp":"2021. január. 18. 19:11","title":"Messi először kapott pirosat a Barcelona nagycsapatában, akár 12 meccsre is eltilthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]