[{"available":true,"c_guid":"f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","shortLead":"A csütörtök délutáni dugóban ácsorogva vették fel a jelenetet.","id":"20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f660e7a7-fcdc-491a-b30d-88092b246427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c656960-9706-46fb-b41f-0bf21a92361c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Video_A_jardan_volt_a_leggyorsabb_ez_az_autos_a_Robert_Karoly_koruton","timestamp":"2021. január. 22. 09:01","title":"Videó: A járdán hajtva mindenkinél gyorsabb volt ez az autós a Róbert Károly körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","shortLead":"Nincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak olyan idősotthonról, ahol a járvány erősebben jelen lenne.","id":"20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1de502-3e5d-4b46-983a-fc94524ac181","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kiss_ambrus_teszteles_budapest","timestamp":"2021. január. 21. 19:56","title":"Főpolgármester-helyettes a budapesti tesztelésekről: 21 ezerből 816 volt pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","shortLead":"A Honvédkórháznál mérték a legrosszabb adatokat.","id":"20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412b099b-0f25-4671-b011-fafd41f19e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05a8093-8ba7-4d2c-b295-b301534452f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_covid_korhaz_legszennyezettseg_honvedkorhaz","timestamp":"2021. január. 21. 18:38","title":"A fővárosi Covid-kórházaknál az átlagnál szennyezettebb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter férjétől elválva, a világválság közepén is képes volt növelni (köz)pénzgyűjtő lendületét.","shortLead":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter...","id":"202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e574b0f-8cd2-42b5-99df-76e8aea0331e","keywords":null,"link":"/360/202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","timestamp":"2021. január. 21. 06:30","title":"Évi 61 százalékos profitrátával Rogán Cecília könnyen viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány parlamentje méretik meg, ősszel pedig új Bundestagot is választanak.","shortLead":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány...","id":"202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a3f67-6556-468e-8aa7-f0ff310c6c91","keywords":null,"link":"/360/202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","timestamp":"2021. január. 22. 17:00","title":"Merkel politikai klónja veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni, a bemutatkozó videó viszont meggyőző.","shortLead":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni...","id":"20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c1c8b-00c7-4858-b382-37e1aa564325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","timestamp":"2021. január. 22. 10:03","title":"Megmutatta a Sony, milyen lesz az első drónja, az Airpeak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árgus szemekkel fogja figyelni az iPhone, pontosabban legújabb operációs rendszere, hogy vajon más gyártó eszközével cserélték-e ki a sérült kamerát.","shortLead":"Árgus szemekkel fogja figyelni az iPhone, pontosabban legújabb operációs rendszere, hogy vajon más gyártó eszközével...","id":"20210121_apple_ios_14_4_jelzes_utangyartott_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df577b-4a0f-482d-be82-03635c24eecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_ios_14_4_jelzes_utangyartott_kamera","timestamp":"2021. január. 21. 10:03","title":"Jelezni fogja az iPhone, ha nem eredetire cserélnék a kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]