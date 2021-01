Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","shortLead":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","id":"20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0cd29-15d9-48bd-84c3-7526a0e1fb22","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 20:21","title":"Lengyelországban március végéig több mint 3 millió embert oltanak be koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak szét. ","shortLead":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak...","id":"20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e52bd-beb5-4e95-b443-bb986b9c7379","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","timestamp":"2021. január. 25. 10:10","title":"Izraelben is zavargások voltak a járványügyi korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","shortLead":"Ezüsttálcán hozták a cukormentes kólát, ha megnyomta.","id":"20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cc4cc4-5976-4b96-9d98-846f05b2d585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338e58f-c6b7-4a7f-91e9-6b7be233a51e","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Biden_megvalt_Trump_kolarendelo_gombjatol","timestamp":"2021. január. 24. 14:38","title":"Biden megvált Trump kólarendelő gombjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger partján álló palotához.","shortLead":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger...","id":"20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4809f0-10bb-43e0-8709-1b7547bf576a","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","timestamp":"2021. január. 25. 14:28","title":"Putyin tagadja, hogy titkos palotája lenne a Fekete-tengernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ab569e-46ac-4c46-b28c-13b11d4da1f8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha egy főorvos záros időn belül legalább háromszor fogad el hálapénzt, és mindezt három különböző betegtől, akkor öt és tíz év közötti börtönbüntetésre számíthat. Éppen annyira, mint az, aki több milliárd forintot csal el a költségvetésből. Sőt, ha egy orvos csak gyanúsított lesz vesztegetési ügyben – az ártatlanság vélelmétől függetlenül –, már nem gyakorolhatja a hivatását. De a beteg is sokkal rosszabbul járhat, ha orvost fizet le, mintha ezt rendőrrel tenné. ","shortLead":"Ha egy főorvos záros időn belül legalább háromszor fogad el hálapénzt, és mindezt három különböző betegtől, akkor öt és...","id":"20210125_halapenz_buncselekmeny_nemzeti_vedelmi_szolgalat_megbizhatosagi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ab569e-46ac-4c46-b28c-13b11d4da1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34b883e-3780-4304-ab6c-3c0f36c31cc7","keywords":null,"link":"/360/20210125_halapenz_buncselekmeny_nemzeti_vedelmi_szolgalat_megbizhatosagi_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 25. 06:30","title":"Akár tíz évet is kaphat egy orvos, aki hálapénzt fogad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","shortLead":"Két héttel a szerencsétlenség után jutottak a felszínre.","id":"20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a72ed95-6f98-4a8c-8303-f2623dd3e2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ee121-d35b-4b10-b72f-99cfca48354f","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Het_aranybanyaszt_mar_kimenekitettek_Kinaban","timestamp":"2021. január. 24. 08:53","title":"Tizenegy aranybányászt kimenekítettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]