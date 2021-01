Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","shortLead":"A közelmúltban piacra dobott új 4-es sportkupé mostantól egy sportos dízelmotorral is rendelhető.","id":"20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e51fc56-cf1e-4c78-b68f-19146d385b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97240e99-fd82-48ed-aa2a-0eaa00364410","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_annyira_nem_halott_a_dizel_hogy_meg_a_bmw_sportkocsija_is_uj_gazolajos_motor_kapott","timestamp":"2021. január. 29. 06:41","title":"Annyira nem halott a dízel, hogy még a BMW sportkocsija is új gázolajos motort kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de ott már Franciaország volt a jobb.","shortLead":"Álomszerű kezdés után már a bravúrnak számított, hogy hosszabbításra mentette a magyar csapat a vb-negyeddöntőjét, de...","id":"20210127_kezilabda_francia_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec2750e-b10b-42aa-881c-881c935a476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a207c96f-553b-45e7-9cf1-6f4e104a4b53","keywords":null,"link":"/sport/20210127_kezilabda_francia_magyar","timestamp":"2021. január. 27. 22:17","title":"Hatgólos előnyt elszórva, hosszabbításban esett ki a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. 