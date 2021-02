Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","shortLead":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","id":"202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe4d6c-2a47-45d4-bebf-22f868392bc8","keywords":null,"link":"/360/202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","timestamp":"2021. február. 04. 17:00","title":"Könyvpiaci kavarodás keltette a Kepes körüli kalamajkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan vették, amikor azzal fenyegetőzött, hogy Molotov-koktéllal zárja be a közeli – szerinte a járványt terjesztő – Lidlt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetéssel vádolták meg. Bűnjelként összesen egy filctollat találtak nála.","shortLead":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan...","id":"20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06860f74-83c1-4028-a8ef-deb4b21c4c51","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","timestamp":"2021. február. 04. 15:15","title":"Elítélték a férfit, aki szerint a Lidl terjeszti a vírust, ezért a felgyújtásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73005ca-63a2-4868-add8-d602abe72d9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes források szerint a két cég megállapodott és az Apple mintegy 3,6 milliárd dolláros üzletet kötne a dél-koreai gyártóval.","shortLead":"Egyes források szerint a két cég megállapodott és az Apple mintegy 3,6 milliárd dolláros üzletet kötne a dél-koreai...","id":"20210204_Kia_papirjai_az_Apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b73005ca-63a2-4868-add8-d602abe72d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f40a5f7-b684-437c-b197-6c372948b1b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Kia_papirjai_az_Apple","timestamp":"2021. február. 04. 14:06","title":"A Kia papírjai szárnyalnak az Apple-autó hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis eső is lehet, de elcsendesedik a szél a meteorológusok szerint.","shortLead":"Kis eső is lehet, de elcsendesedik a szél a meteorológusok szerint.","id":"20210205_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e30da05-7bfb-4a9e-8967-7df9e5b3f459","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_idojaras","timestamp":"2021. február. 05. 05:17","title":"Borús idő lesz pénteken, plusz fokokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","shortLead":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fceafc-f79b-4ee7-8c57-61523a43f1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 04. 07:38","title":"Újabb amerikai vakcinát vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]