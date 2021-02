Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És ezekből a győzelmekből semmit sem vesz el, hogy néhány nappal ezelőtt a koronavírus őt is elragadta. Mi volt ebben a sztoikus, sokat megélt veteránban, ami milliók érzelmeire hatott, és ami milliókat vett rá arra, hogy adakozzanak a nevében? Az biztos, hogy megmutatta: egy százéves ember optimizmusának varázslatos ereje van.","shortLead":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És...","id":"20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4e33dc-11ad-4bc6-8eb3-434391b0c1f6","keywords":null,"link":"/elet/20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","timestamp":"2021. február. 06. 20:00","title":"Sir Captain Tomtól kaptunk valami nagyon fontosat: reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","shortLead":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","id":"20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19658706-09f3-4c07-bdfa-fa5a43fc97da","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Orbán: Az oltás beadásakor tudhatjuk csak meg, milyen vakcinát kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis legyeken végzett kísérleteikben. ","shortLead":"Új megvilágításba helyezték a fehérje és a koleszterin öregedésre gyakorolt hatását ausztrál kutatók, legalábbis...","id":"202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d26d0e-bde9-4e2b-a20f-f26fdc4ffdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a36061-91c2-4604-b0a2-335e1ea1006a","keywords":null,"link":"/360/202105_etkezes_es_elethossz_tobbet_esszel","timestamp":"2021. február. 06. 16:15","title":"Nem a kevesebb evés a hosszabb élet titka, állítják legyeken vizsgálódó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","shortLead":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","id":"20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d3753-4311-4f8a-9d5e-67257209ebc5","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 06. 20:36","title":"Vendéglátó Iparkamara: Adósságspirálba kerülhetnek a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e3184f-c265-4901-a4be-b90d482379ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormány támogatja, hogy MTK Sportpark épüljön a VIII. kerületben, ehhez állami ingatlanokat adnak át az MTK-nak.","shortLead":"A kormány támogatja, hogy MTK Sportpark épüljön a VIII. kerületben, ehhez állami ingatlanokat adnak át az MTK-nak.","id":"20210206_Aldasat_adta_a_kormany_a_VIII_keruletbe_tervezett_MTK_Sportpark_megepitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e3184f-c265-4901-a4be-b90d482379ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1482e-afcb-4a1e-83c5-484ebf82b77f","keywords":null,"link":"/sport/20210206_Aldasat_adta_a_kormany_a_VIII_keruletbe_tervezett_MTK_Sportpark_megepitesere","timestamp":"2021. február. 06. 08:25","title":"Áldását adta a kormány a VIII. kerületbe tervezett MTK Sportpark megépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","shortLead":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","id":"20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73495a78-9596-4a3c-a8ff-32b0d01b93b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","timestamp":"2021. február. 06. 10:12","title":"Egy Ferrari Romával lepte meg magát a Real Madrid kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","shortLead":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","id":"20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e57a5c-85c5-4f24-9e76-07a99f52963b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Elhunyt_az_AWS_enekese_Siklosi_Ors","timestamp":"2021. február. 06. 13:50","title":"Elhunyt Siklósi Örs, az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","shortLead":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","id":"20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b977132-bdad-4e5c-bce1-d39cf7744cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 07. 10:09","title":"Lehet, hogy a dél-afrikai mutáns ellen nem elég hatékony az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]