[{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét és fagyit is lehet majd venni. ","shortLead":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét...","id":"20210207_6070_milliot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6ed6-9a38-4396-bc4f-3e785093d274","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_6070_milliot","timestamp":"2021. február. 07. 12:06","title":"Gyógyszert is árulhatnának a falusi kisboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","shortLead":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","id":"20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c829c-5660-4158-bb9d-8277864f9a8d","keywords":null,"link":"/elet/20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","timestamp":"2021. február. 07. 15:53","title":"Jennifer Lawrence szeme megsérült az új filmje forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a347476-64f7-4403-bdcb-c6f9ce16484c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm a kitartást és az erőt állította a középpontba a 13 éves Jessica Long történetén keresztül.","shortLead":"A kisfilm a kitartást és az erőt állította a középpontba a 13 éves Jessica Long történetén keresztül.","id":"20210208_Igaz_tortenet_alapjan_keszult_a_Super_Bowl_legmeghatobb_reklamja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a347476-64f7-4403-bdcb-c6f9ce16484c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90006976-f263-42b8-822e-4205c9e10115","keywords":null,"link":"/elet/20210208_Igaz_tortenet_alapjan_keszult_a_Super_Bowl_legmeghatobb_reklamja","timestamp":"2021. február. 08. 10:18","title":"Igaz történet alapján készült a Super Bowl legmeghatóbb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja a közösségi médiában – figyelmeztet az amerikai fogyasztóvédelem. A szakhatóság tömeges adatlopásoktól tart.","shortLead":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja...","id":"20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969565e1-191a-4a9d-b37d-dd0ee02e0510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","timestamp":"2021. február. 08. 08:03","title":"A magyaroknak is érdemes lesz megfogadniuk a szabályt, amelyre az első beoltottakat figyelmeztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek a Hold felszínén.","shortLead":"A NASA a texasi Firefly Aerospace nevű vállalatnak adott egy komoly megbízást: 10 eszközt kell letesztelnie a cégnek...","id":"20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e03e7fc-519f-4c46-90a1-d4172e53ac3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_nasa_hold_artemis_misszio_firefly_aerospace_blue_ghost","timestamp":"2021. február. 08. 10:03","title":"93 millió dolláros Hold-szerződést írt alá a NASA ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Legpuskaval_lott_le_egy_kutyat_egy_ferfi_Mohacson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d80843-784f-4fe9-8d21-910d57a31284","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Legpuskaval_lott_le_egy_kutyat_egy_ferfi_Mohacson","timestamp":"2021. február. 07. 11:25","title":"Légpuskával lőtt le egy kutyát egy férfi Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek Végre egy kis csönd című darabjából készül a Katona K:ortárs elnevezésű, streamelt színházi sorozatának első premierje.","shortLead":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek...","id":"202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9123bf5a-d5c2-438b-a68f-1c448085ee25","keywords":null,"link":"/360/202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Garaczi László: \"Ha diktátor lennék, imádnám ezt a helyzetet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]