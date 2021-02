Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","shortLead":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","id":"20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b57b40-bfd3-41d4-b3d8-99e712a3ab23","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","timestamp":"2021. február. 08. 12:29","title":"Eladó Magyarország egyik első pizzázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait, így bizonyítva, hol a fertőzés gócpontja. A kortársak inkább a miazmákban hittek.","shortLead":"A modern járványtan 1854-ben Londonban született, amikor egy angol orvos térképen ábrázolta a kolera áldozatait...","id":"20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=814adeef-ccfd-499d-91ca-d1b90af81308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94637d-1725-43e7-9e16-4640b7d58eec","keywords":null,"link":"/360/20210208_jarvanyugyi_nyomozas_John_Snow_Soho_kolera_1854","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"A világ első járványügyi nyomozását egy csecsemő pelenkái és sörfőzők segítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","shortLead":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","id":"20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786fc9-4129-4129-8de1-0ba7aeba79ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","timestamp":"2021. február. 08. 07:03","title":"Fizetne 500-600 ezret egy Xiaomi telefonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re datálnak ugyan, de csak 2018-ban került elő.","shortLead":"A nézők a többi között megismerhetik a „legfrissebb” Rembrandtot, az Egy ifjú úriember portréját, amelyet 1634-re...","id":"202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c816bcdc-a0d7-4b7c-871a-dfe066a16311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a338eb7a-1ef1-45cb-a7a7-fb75fd01a2b0","keywords":null,"link":"/360/202105_tarlat__virtualis_utazas_50_perc_alatt_rembrandt_korul","timestamp":"2021. február. 09. 14:00","title":"50 perc alatt Rembrandt körül - Virtuális tárlatvezetés Hágától Szentpétervárig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor debütál a Facebookon. A téma a kiberbiztonság lesz.","shortLead":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor...","id":"20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebbf457-886a-4770-a9d8-95c736998d5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","timestamp":"2021. február. 08. 15:03","title":"Üljön a számítógépe elé kedden este, magyar nyelvű oktatóvideót mutat be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd10f7c-ddf4-4bed-9902-720f50907db7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öt másodperces reklámra elköltötték a teljes marketingbüdzséjüket.","shortLead":"Az öt másodperces reklámra elköltötték a teljes marketingbüdzséjüket.","id":"20210208_reddit_gamestop_hirdetes_superbowl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd10f7c-ddf4-4bed-9902-720f50907db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741aa6f9-dcd6-45ac-be85-eb0c7eb68528","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_reddit_gamestop_hirdetes_superbowl","timestamp":"2021. február. 08. 14:15","title":"A Super Bowl alatt közzétett hirdetéssel tisztelgett a Reddit a tőzsdét felforgató kisbefektetők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c5a587-3e6f-4340-845f-ed6cb016aa90","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"2020 után 2021 sem a változatlanság éve lesz. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta a legendás Eurostar vasúthálózatot. Mindeközben Poirot késői utódai, a belga magánnyomozók helyzete is átalakulóban. ","shortLead":"2020 után 2021 sem a változatlanság éve lesz. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta...","id":"20210209_Szeretettel_Brusszelbol_Utazhatnae_holnap_is_Poirot_az_Eurostaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c5a587-3e6f-4340-845f-ed6cb016aa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48085998-b122-4c54-b226-54ef80977aed","keywords":null,"link":"/360/20210209_Szeretettel_Brusszelbol_Utazhatnae_holnap_is_Poirot_az_Eurostaron","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Utazhatna-e Poirot holnap is az Eurostaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]