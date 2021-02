Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge böngészőt, és felváltja a modernebb, Chromium-alapú változattal.","shortLead":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge...","id":"20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65288d-f0b0-4ca2-ab05-7a2d77f765c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","timestamp":"2021. február. 14. 10:03","title":"Ne csodálkozzon, ha eltűnik a böngésző a Windows 10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő kutatási eredményei ma már az anyagmérnökségben, a gyártástechnológia alapműveleteiben hasznosulnak is az integrált mikro- és nanoelektronika területén.","shortLead":"A nemzetközileg is elismert tudós az ionsugaras analitikával és anyagmódosítással foglalkozott. Megérhette, hogy úttörő...","id":"20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045cf4d0-f1ee-448b-8820-0ba4b3cfa883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a42f7-dbda-4dab-aa02-41d0f422ec26","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Meghalt_Gyulai_Jozsef_Szechenyidijas_fizikus_az_MTA_rendes_tagja","timestamp":"2021. február. 14. 14:20","title":"Meghalt a nemzetközileg is elismert Gyulai József Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","shortLead":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","id":"20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd698ef-6ef7-4c51-a469-807e4c4d4e96","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","timestamp":"2021. február. 13. 07:50","title":"Donald Trumpot sokkal jobban megbetegítette a koronavírus, mint ahogy azt elárulták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","shortLead":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","id":"20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88361ee-751a-4568-a5de-8f54855d14b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 14. 19:43","title":"Már több mint 15 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is. Az összkép azonban nem biztató. ","shortLead":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is...","id":"202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e29e2-b00b-4a7a-99ea-238e28bb4cb7","keywords":null,"link":"/360/202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Fogy a magyar – a nagy madárnépszámlálás után kezdhetünk aggódni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","shortLead":"A Tisza felső szakaszán a magas vízállás miatt több településnél szünetel a kompközlekedés.","id":"20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234b6889-4a4e-489a-b884-33316e4ac56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc9f53-f415-47dc-944c-19171d79a131","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Aradas_Sajo_Borsod_megye_Tisza","timestamp":"2021. február. 14. 21:56","title":"Több utat is lezártak Borsod megyében a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]