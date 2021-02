Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg a következő időszakban. Hiába zöldül világszerte a gazdaság, az átálláshoz is kell az olaj, így hiába a hurráoptimizmus, vélhetően egy ideig még velünk maradnak a fúrótornyok, és a benzin ára is inkább nőni fog, mint csökkenni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg...","id":"20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6bbe6b-728b-4c00-94ff-87253361daba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Évekig velünk maradhat a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság csökkentését – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az elutasítottság ellenére a kormány nem tekinti prioritásnak az orosz és a kínai vakcinák iránti bizalmatlanság...","id":"20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f497bfce-1520-4d71-97bf-c7249b6359e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_vakcina_oltasi_kedv_Magyarorszg","timestamp":"2021. február. 17. 13:26","title":"A kormány sem számított rá, hogy ennyien utasítanák vissza az oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2321d10b-1e82-40eb-80bd-d4940e56bbab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető azt reméli, hogy Békéscsabán és környékén tíz év múlva olyan környezet alakul ki, mint amilyet a Mercedes beruházása indított el Kecskeméten.","shortLead":"A tárcavezető azt reméli, hogy Békéscsabán és környékén tíz év múlva olyan környezet alakul ki, mint amilyet a Mercedes...","id":"20210218_palkovics_bekescsaba_gyula_repulogepgyartas_airbus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2321d10b-1e82-40eb-80bd-d4940e56bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd54d4-3b27-49a9-b143-1710bfe1628d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_palkovics_bekescsaba_gyula_repulogepgyartas_airbus","timestamp":"2021. február. 18. 17:51","title":"Palkovics: Békéscsaba és Gyula lehet a magyar repülőgépipar központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","shortLead":"A csoport éves vesztesége így 7,1 milliárd euróra duzzadt a 2019-es 290 millió eurós nyereség után.","id":"20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81cd8c0-f5e7-4c58-975a-6ec81b7ba8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Az_oltasban_es_az_allami_segitsegben_bizik_az_Air_FranceKLM","timestamp":"2021. február. 18. 17:01","title":"Az oltásban és az állami segítségben bízik a súlyosan veszteséges Air France-KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai újdonság nem sokkal kisebb, mint az új Mercedes S-osztály.","shortLead":"A dél-koreai újdonság nem sokkal kisebb, mint az új Mercedes S-osztály.","id":"20210218_hatalmas_premiumauto_a_kiatol_itt_az_uj_logot_elsokent_megkapott_k8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1b7a8-6bb1-4396-aa63-65bfe32f05ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_hatalmas_premiumauto_a_kiatol_itt_az_uj_logot_elsokent_megkapott_k8","timestamp":"2021. február. 18. 07:59","title":"Hatalmas prémiumautó a Kiától, itt az új logót elsőként megkapott K8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","shortLead":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

\r

","id":"20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f1751-3eed-49d0-9b2a-51a87e716e18","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_Gomorra_iroja_szerint_szabalyszeru_kivegzes_a_Klubradio_elhallgattatasa","timestamp":"2021. február. 18. 05:30","title":"A Gomorra írója szerint szabályszerű kivégzés a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","shortLead":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","id":"20210217_elozes_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dea406-65e8-434e-9f82-94576c3ffd65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_elozes_kozossegi_media","timestamp":"2021. február. 17. 19:28","title":"A közösségi médiára feltöltött videóból azonosították az életveszélyes előzőt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Nagyjából 20 méteres szakaszon történt a baj, személyi sérülés nem történt.","id":"20210217_egri_var_fal_omlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c54c4b3-917e-4d0c-a280-e9cb90dc9b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605f2aa-a98f-4f2f-aafa-49cf5e39fb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_egri_var_fal_omlas","timestamp":"2021. február. 17. 14:52","title":"Leomlott az Egri Vár fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]