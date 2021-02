Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség birtokosa. Egy alkalommal Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.","shortLead":"Négyszer is találkozott Svájcban Kósa Lajos azzal a csengeri örökösnővel, akiről azt hitte, hogy mesés örökség...","id":"20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa09d155-0b0e-43fb-a662-9a40adf128dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Svajci_bankokba_is_elment_Kosa_Lajos_az_orokosnovel","timestamp":"2021. február. 18. 06:30","title":"Jelenetek egy vallomásból: Svájci bankokba is elment Kósa Lajos az “örökösnővel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy szervezetet, amely a pénzt kapja.

","shortLead":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy...","id":"20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945119b2-07e9-4b70-8c9d-1a6293949288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 17. 07:28","title":"A kormány támogatja a komolyzenét 9 milliárddal, de nem tudni, kit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A strasbourgi bíróság szerint első látásra nyilvánvaló, hogy szabadon kell engedni a legismertebb orosz ellenzékit.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint első látásra nyilvánvaló, hogy szabadon kell engedni a legismertebb orosz ellenzékit.","id":"20210217_alekszej_navalnij_strasbourgi_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc525f-18f9-4cb4-888b-c0b72d07e8cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_alekszej_navalnij_strasbourgi_birosag","timestamp":"2021. február. 17. 17:26","title":"Strasbourg felszólította Oroszországot, hogy engedjék szabadon Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","shortLead":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","id":"20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a614920-877f-4630-b159-f5d6217fd8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","timestamp":"2021. február. 18. 11:05","title":"Nem bír a multikkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára hagyhatta el.","shortLead":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára...","id":"20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021c1cfc-aa3a-45bd-ab00-9b110f444300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2021. február. 18. 14:15","title":"Fenntartották \"Bróker Marcsi\" bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt ígéri az Alpha Jax.","shortLead":"Látványos megjelenés, összkerékhajtás, négy fő számára kényelmes utastér és 400 kilométeres elektromos hatótáv. Ezt...","id":"20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756db26d-c14a-4501-be72-3288483f28c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71116345-a614-40e9-92ca-f0b365108b14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Mad_Max_stilusu_elektromos_autot_dob_piacra_egy_uj_ceg","timestamp":"2021. február. 16. 16:55","title":"Mad Max stílusú elektromos autót dobnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b053ef16-c536-428d-a5e1-044b05dbdf32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok szerint percekre volt a haláltól az énekesnő.","shortLead":"Az orvosok szerint percekre volt a haláltól az énekesnő.","id":"20210218_Harom_sztrok_es_egy_szivroham__ez_Demi_Lovato_merlege_a_tuladagolasa_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b053ef16-c536-428d-a5e1-044b05dbdf32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60114d6-6e37-49ad-8d18-f38ccafd8d93","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Harom_sztrok_es_egy_szivroham__ez_Demi_Lovato_merlege_a_tuladagolasa_utan","timestamp":"2021. február. 18. 11:04","title":"Három sztrók és egy szívroham – ez Demi Lovato mérlege a túladagolása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","shortLead":"Ők az egyetlen pályázók a frekvenciára, viszont a benyújtott anyag tartalmi részét még nem bírálta el az NMHH.","id":"20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0ec51-502e-40a3-a4d9-df44ce193d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Elfogadta_a_Mediatanacs_a_Klubradio_hianypotlasat","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Elfogadta a Médiatanács a Klubrádió hiánypótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]