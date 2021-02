Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába avatkoznak közvetlenül. Ehhez az államnak joga van a legfejlettebb demokráciákban is. Hol a határ? ","shortLead":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába...","id":"20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d534ef6b-4817-49c5-b237-7b0455096b85","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","timestamp":"2021. február. 20. 10:00","title":"Fülke: Hol jelölheti ki az állam a magánéletünk határait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","shortLead":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b924005c-9e61-480a-8a36-bedc2676e423","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán teniszező az eddigi három Grand Slam-fináléjában egyszer sem kapott ki.","shortLead":"A japán teniszező az eddigi három Grand Slam-fináléjában egyszer sem kapott ki.","id":"20210220_Naomi_Oszaka_nyerte_az_Australian_Opent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b924005c-9e61-480a-8a36-bedc2676e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df7cecd-397e-4315-ad15-e9f5e2f491e5","keywords":null,"link":"/sport/20210220_Naomi_Oszaka_nyerte_az_Australian_Opent","timestamp":"2021. február. 20. 11:58","title":"Naomi Oszaka nyerte az Australian Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg földrészt, és kiegyensúlyozhatná az orosz és a kínai befolyást, írja az amerikai lap szerzője.","shortLead":"Az európai országokat kisegítő amerikai vakcinatámogatás közelebb hozhatná egymáshoz az Egyesült Államokat és az öreg...","id":"20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2e6ff7-5a0a-4883-8027-95eaea6269d3","keywords":null,"link":"/360/20210219_Washington_Post_Marshallsegelyt_a_jarvany_ellen","timestamp":"2021. február. 19. 07:30","title":"Washington Post: Marshall-segélyt a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis szó, ugyanis már 24 éve a piacon van.","shortLead":"Történetének második legnagyobb havi bevételét könyvelhette el a tajvani MediaTek 2021 első hónapjában. És ez nem kis...","id":"20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129871e-bb26-4ad1-b208-3ca80bfd2bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_mediatek_rekordbevetel_2021_januar","timestamp":"2021. február. 20. 18:03","title":"Akire nem hat a járvány: bivalyerős évkezdés a MediaTeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","shortLead":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","id":"20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aed02e-625f-4ee5-a30d-4a7416220cab","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","timestamp":"2021. február. 18. 20:48","title":"A Vatikán kötelezővé teszi a védőoltást koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikának továbbra is fontos Ukrajna szuverenitása az elnök szerint.","shortLead":"Amerikának továbbra is fontos Ukrajna szuverenitása az elnök szerint.","id":"20210219_Joe_Biden_demokracia_Europa_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d353558-45e7-4d16-92d7-5023c6ab7cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20210219_Joe_Biden_demokracia_Europa_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 19. 19:27","title":"Biden: Meg kell védeni a demokráciát Európában és az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]