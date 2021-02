Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett fizetni, hogy ebből fejenként alig több, mint 40 ezer forint maradt.","shortLead":"Ugyan 2,1 millió forint állami bértámogatás érkezett három és fél hónappal az igénylés után, annyi járulékot kellett...","id":"20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01031b5-a6d3-4e09-9041-d350b719f6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d97fb3a-07ab-44c5-9ff5-0ab8e84bd530","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_jedermann_bertamogatas_koronavirus_valsag","timestamp":"2021. február. 24. 18:26","title":"Fejenként havi 10 ezer forint lett az állami bértámogatás a járulékok levonása után a Jedermann kávézónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, március elsejétől már be sem mehetnek dolgozni.","shortLead":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati...","id":"20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e15b7f1-e4e8-48d5-94bb-425627635462","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","timestamp":"2021. február. 22. 20:50","title":"Azoknak jöhet jól az egészségügy átalakítása, akik egyébként is váltani szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","shortLead":"Az ünnepelt költő és könyvkiadó 101 éves volt.","id":"20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6455b92-012f-4b2a-9048-e12ff4955bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4202b2-6e94-4a2b-a35c-500ebb5ced1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Meghalt_a_beat_nemzedek_egyik_utolso_alakja_Lawrence_Ferlinghetti","timestamp":"2021. február. 24. 11:48","title":"Meghalt a beatnemzedék egyik utolsó alakja, Lawrence Ferlinghetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64986810-8ba7-4e10-938e-550027f4dd56","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az első vonatok még idén tavasszal áthaladhatnak az új hídszerkezeten.","shortLead":"Az első vonatok még idén tavasszal áthaladhatnak az új hídszerkezeten.","id":"20210223_deli_vasuti_osszekoto_hid_uj_vagany_nif","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64986810-8ba7-4e10-938e-550027f4dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f5b134-4057-4f68-8444-90f44954af44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210223_deli_vasuti_osszekoto_hid_uj_vagany_nif","timestamp":"2021. február. 23. 18:41","title":"Az utolsó elem is a helyére került a déli összekötő vasúti Duna-hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","shortLead":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","id":"20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce644159-3180-46c8-b9ab-577ae6a8706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","timestamp":"2021. február. 23. 07:59","title":"390 lóerős szabadidő-autó a VW új sportmárkájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]