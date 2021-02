Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","shortLead":"Csak az elmúlt tíz napban 3 millióan kaptak az oltóanyagból.","id":"20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55978b41-d31c-4809-be31-0ee6e7df5438","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 24. 18:47","title":"Már közel 19 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt megkezdett kezelésekre ez nem vonatkozik. ","shortLead":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt...","id":"20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa0770-115c-4689-9d73-d476e1b37eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","timestamp":"2021. február. 24. 17:56","title":"Hétfőtől komoly dilemma elé kerülnek a magánellátásba is járó betegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön engedéllyel el lehet térni felfelé.","shortLead":"Ugyan a szerződéstervezetek szerint az alapbérnél kevesebb pénz járna az ügyeletekért márciustól, ettől külön...","id":"20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b557ed1a-3b1c-4fcd-8399-7004b8189bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a3852-3452-4bb0-86cb-18684898320a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ugyeleti_dij_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 24. 19:43","title":"Közzétették, mennyivel nőhet az orvosok ügyeleti díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","shortLead":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","id":"20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9d7a-4b7c-4ac6-8f15-c535b63842fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. február. 25. 21:45","title":"Altábornagy lett a TEK főigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé volt, csak a számláját adta volna \"kölcsön\" – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé...","id":"20210224_kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b195676-5d71-4304-a83d-634b97037b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 24. 13:26","title":"A \"csengeri örökösnő\" a vádiratban szereplő egyik ügylettel is összefüggésbe hozta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos Kórházi Főigazgatóság rábólintott arra, hogy kifizethetik a magasabb pótlékokat, de Szegeden egyelőre nyoma nincs annak, hogy ezzel élne a munkáltató.","shortLead":"Több klinikán azt kérik, hogy ne a legkisebb ügyeleti díjakat és bérpótlékokat adja a Klinikai Központ. Az Országos...","id":"20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee881055-19aa-4800-a92f-1fc9d50424c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Szegeden_sem_irjak_ala_szo_nelkul_a_szerzodeseket_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 25. 17:45","title":"Szegeden sem írják alá szó nélkül a szerződéseket az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","shortLead":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","id":"20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbb4be1-b846-4bf1-8246-674655cc26b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","timestamp":"2021. február. 25. 17:05","title":"Karácsony: Egy tollat és egy noteszt sikerült elhozni a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]